WhatsApp perd des millions d’utilisateurs au profit de Signal et Telegram

WhatsApp enregistre une véritable hémorragie de son parc d'utilisateurs. En réaction aux nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp, des millions d'utilisateurs abandonnent l'application de messagerie instantanée et se tournent vers la concurrence, Signal et Telegram. Une étude portée sur le marché britannique confirme l'exode des utilisateurs de la messagerie détenue par Facebook.

D'après les informations de nos confrères du Guardian, les internautes britanniques boudent WhatsApp depuis l'annonce de ses nouvelles conditions d'utilisation. Début janvier, l'application de messagerie expliquait avec maladresse que certaines données seront désormais partagées avec sa maison mère, Facebook. En fait, seuls les conversations entre des utilisateurs et des entreprises sont concernées par ce changement.

Au cours des trois premières semaines de janvier 2021, les applications concurrentes Signal et Telegram ont enregistré une explosion de leurs téléchargements dans le monde. Signal a gagné 7,5 millions d'utilisateurs tandis que 25 millions d'usagers ont rejoint Telegram. Développée par Signal Foundation, une organisation à but non lucratif, Signal est considéré comme l'une des alternatives les plus sécurisées à WhatsApp. Elon Musk et Edward Snowden recommandent d'ailleurs de s'en servir.

WhatsApp a donné un coup de fouet à l'adoption de Signal et Telegram

D'après les données fournies par App Annie, et relayées par le Guardian, WhatsApp est passé de la 8ème à la 23ème place des applications les plus téléchargées au Royaume-Uni, que ce soit sur Android et sur iOS. Les chiffres montrent clairement que les internautes migrent de WhatsApp vers Signal ou Telegram. D'ailleurs, Signal était l'application la plus téléchargée par les britanniques le 9 janvier 2021, soit quelques jours après l'annonce polémique de WhatsApp.

Selon une étude récente de Statista, la situation est la même en France qu'au Royaume-Uni. Entre le 7 et le 17 janvier 2021, WhatsApp n'a été téléchargé que par un million d'internautes quotidiennement. De son côté, Signal a séduit une moyenne de 2,63 millions Français tous les jours, contre 2,23 millions pour Telegram.

“Nous avons constaté une demande croissante au cours des dernières années pour la messagerie cryptée et les applications axées sur la confidentialité” explique Amir Ghodrati, directeur de l'information chez App Annie. Selon l'expert, l'attrait des messageries ultra sécurisées ne date pas d'hier. “Les applications de messagerie qui offrent des fonctionnalités de confidentialité ont connu une forte croissances dès le premier semestre 2020” avance Amir Ghodrati. Finalement, l'annonce de WhatsApp n'a fait qu'accélérer leur adoption.

