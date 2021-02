AnTuTu : voici le top 10 des smartphones les puissants de janvier 2021

AnTuTu vient de publier son premier Top 10 des smartphones les puissants de l'année 2021. La démocratisation du Snapdragon 888 dans de nombreux modèles a bouleversé la sélection. Le Xiaomi Mi 11 cède sa place de numéro un dans le classement des flagships, détrôné par le Vivo IQOO 7.

Comme chaque début de mois, AnTuTu publie son Top 10 des smartphones les plus puissants dans la catégorie flagship et milieu de gamme. Tandis que le classement du mois de décembre était dominé par Xiaomi, notamment grâce aux performances du Xiaomi Mi 11 et du Redmi 10X 5G, la démocratisation du Snapdragon 888 dans plusieurs modèles a bouleversé le classement.

Top 10 des smartphones haut de gamme

Comme dit précédemment, le Xiaomi Mi 11 a donc été détrôné par le Vivo IQOO 7, avec un total de 728 784 points au compteur. Le smartphone est lui aussi équipé du dernier processeur de Qualcomm gravé en 5nm, à savoir le Snapdragon 888. On retrouve ensuite en troisième position le Huawei Mate 40 Pro+. Le dernier flagship du constructeur chinois embarque un Soc maison, le Kirin 9000, un processeur lui aussi gravé en 5 nm.

Le Mate 40 Pro suit juste derrière, lui aussi équipé d'un Kirin 9000. Le reste du classement se compose d'appareils qui sont tous propulsés par un Snapdragon 865, l'ancien chipset star du fondeur américain, gravé lui en 7 nm. Vivo s'illustre dans ce top à plusieurs reprises, en s'emparant de la première, de la sixième, de la huitième et neuvième place. En outre, on note que 8 smartphones sur 10 ont une configuration composée de 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Top 10 des milieux de gamme les plus puissants

Venons-en au TOP 10 des milieux de gamme les plus puissants. Le Redmi 10X 5G de Xiaomi et son processeur Dimensity 820 restent en pôle position, comme au mois de décembre 2020. Pourtant à la quatrième place le mois dernier, le Redmi 10X Pro 5G rejoint le modèle Vanilla dans le haut du classement, à la seconde position.

Les Huawei Nova 7 et Nova 7, propulsés par un Kirin 985, occupent quant à eux la troisième et quatrième place. On retrouve toujours à la 9e position le Redmi Note 9 Pro 5G et son Soc Snapdragon 750 G. Le smartphone avait fait une entrée remarquée dans le classement en décembre 2020.