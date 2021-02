Le Galaxy S21 Ultra prend de meilleurs clichés de la Lune qu’un appareil photo à 4000 €

Les capteurs photo du Galaxy S21 Ultra sont si puissants qu'ils sont capables de prendre des clichés impressionnantes de la lune. En théorie du moins, car plusieurs experts ont exprimé leur doute quant à une telle performance. Le journaliste Raymond Wong a donc décidé de comparer le smartphone à un appareil photo à 4000 €.

Le Galaxy S21 Ultra est une réussite. Le smartphone apporte de meilleures performances que son prédécesseur, comme son écran OLED qui consomme 16% d’énergie en moins que le S20 Ultra, tout en étant moins cher que ce dernier. Mais pour Samsung, l'un ses plus grands points et sans aucun doute ses capteurs dont les photos 108 mégapixels sont du jamais vu, selon la firme. Celle-ci en veut pour preuve des photos impressionnantes la Lune, prises aussi bien de jour que de nuit. Des clichés qui ont par ailleurs attisé le scepticisme de quelques experts.

En effet, certains affirment que le smartphone fait usage de l'intelligence artificielle pour truquer des photos de la Lune, comme a pu le faire Huawei avec son P30 Pro. Raymond Wong, journaliste chez InputMag, a donc décidé de mener l'enquête pour vérifier si le Galaxy S21 Ultra applique réellement une texture de la Lune sur un objet ressemblant. Pour cela, il a rencontré Michael Fischer (MrMobile), avec qui il a tenté de piéger le smartphone avec une balle de golf et une gousse d'ail. Mais l'appareil ne s'est pas laissé avoir, et aucune Lune n'est apparue à l'écran.

Galaxy S21 Ultra vs Sony ASR III

Deux autres experts, Max Weinbach et Brian Tong confirment que le Galaxy S21 Ultra ne trafique pas les photos zoomées. Le premier n'a trouvé aucune trace de textures de la Lune dans l'APK des capteurs photo. Le second affirme : “Ajouter des textures semble beaucoup trop agressifs. Il est possible que l'intelligence artificielle remplisse quelques blancs jusqu'à un certain point”.

À lire également – Galaxy S21 et S21+ : l’enregistrement de vidéos slow motion est meilleur que celui du S21 Ultra

Reste donc à faire l'expérience par soi-même. Raymond Wong s'est ainsi procuré un Sony ASR III, un appareil photo à 2800 € sorti en fin d'année dernière, qu'il a équipé d'un objectif 200-600 mm à 1200 €. Il a ensuite pris une photo de la Lune avec chaque appareil, et le résultat est assez surprenant : après quelques retouches mineures sur ordinateur, il s'avère que le Galaxy S21 Ultra a pris un meilleur cliché que son rival, pourtant bien plus cher. Non seulement Samsung n'a pas truqué ses preuves, la firme n'a également pas menti sur les capacités de son capteur photo.

Source : SamMobile