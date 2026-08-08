Pixel 11 Pro XL : préparez-vous à payer très cher le prochain smartphone de Google

La version haut de gamme du prochain smartphone phare de Google se précise. On vient d’apercevoir le Pixel 11 Pro XL, qui serait déjà disponible sur le marché gris. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que son prix risque d’en refroidir plus d’un.

Google Pixel 11 Pro XL HiLight
Le Google Pixel 11 Pro XL et sa LED HiLight / Crédits : Evan Blass

À quelques jours seulement de sa présentation officielle, la onzième génération du Pixel est déjà bien connue. Du moins, en théorie. En effet, le Google Pixel 11 a fait l’objet d’innombrables fuites, ce qui n’a rien d’inhabituel dans l’industrie du smartphone. En mai dernier, par exemple, une fuite massive sur les Pixel 11 indiquait que Google s’inspirerait d’une fonction phare de Nothing.

Par ailleurs, des documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google. Côté performances, nous ne sommes pas en reste. En effet, la fiche technique complète du Pixel 11 a, elle aussi, fait l’objet d’une énorme fuite. Concernant l’esthétique, nous avons pu apercevoir des visuels précis des Pixel 11 et Pixel Watch 5 dans tous leurs coloris.

Mais la question qui préoccupe probablement le plus les futurs acheteurs du Pixel 11 concerne probablement son prix. En effet, il ne faut pas oublier que l’industrie traverse actuellement une importante crise de la RAM, provoquée par l’intelligence artificielle.

Google Pixel 11 Pro XL : son prix risque de vous refroidir

À cause de celle-ci, les prix des appareils électroniques ont tendance à exploser. Pour rappel, Apple a récemment procédé à des augmentations massives, avec parfois près de 700 euros à payer en plus pour certains appareils de la marque.

Et le prochain smartphone haut de gamme de Google, le Pixel 11 Pro XL, ne serait pas épargné. En effet, les prix des Google Pixel 11 sont connus, et il va falloir payer plus cher. Ainsi, le prix du Pixel 11 de base frôlerait les 1 000 euros. La note grimperait même à 2 389 euros pour la version 1 To du Pixel 11 Pro Fold.

Et le Google Pixel 11 Pro XL, qui s’est récemment dévoilé en photo dans sa couleur « Canyon », ne serait pas épargné par cette hausse des prix. En effet, selon une image partagée sur X par l’utilisateur @erenylmaz075, le smartphone coûterait pas moins de 1 700 $ sur le marché gris turc. Au taux de conversion actuel, cela représente près de 1 500 euros pièce.


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