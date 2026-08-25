Android 17 : Google lance enfin sa solution contre le mal des transports

Le mal des transports affecte de nombreux utilisateurs qui se retrouvent privés de leur smartphone lorsqu’ils sont à bord d’un véhicule en mouvement, l’utilisation d’un écran ayant tendance à aggraver les effets peu réjouissants de la cinétose. Après Apple, c’est désormais au tour de Google d’enfin déployer son propre remède à ce trouble.

mal transport cinétose
Crédits : Adobe Stock

Le mal des transports – aussi appelé cinétose – est un trouble qui touche de nombreux passagers. Grosso modo, le décalage entre ce que vous voyez et ce que votre corps perçoit crée un conflit sensoriel qui a pour conséquences des symptômes divers : vertiges, nausées, sueurs froides, maux de tête ou encore vomissements.

Impossible donc pour beaucoup d’utiliser leur smartphone en voiture (côté passager, évidemment), au risque d’avoir le cœur au bord des lèvres. C’est pourquoi Google a développé sa propre solution contre le mal des transports – Apple ayant déjà introduit la sienne avec iOS 18. Alors que le géant de Mountain View y travaille depuis (au moins) 2024, il semble enfin la déployer avec Android 17.

Vous allez enfin pouvoir utiliser votre smartphone sans avoir le mal des transports

Motion Assist, on le disait, a pour vocation de réduire les effets de la cinétose. Comment ? En affichant sur les bords de l’écran de votre smartphone des repères visuels de mouvement qui correspondent à ceux du véhicule pour éviter – ou du moins atténuer – le conflit sensoriel à l’origine du mal des transports.

Motion Assist
Crédits : Android Authority

Pour l’activer, voici la marche à suivre :

  • Ouvrir l’application Paramètres
  • Appuyer sur votre profil
  • Sélectionner l’onglet Tous les services
  • Puis faire défiler jusqu’à la section Sécurité des appareils et sécurité personnelle
Motion Assist
Crédits : Phonandroid

Là, vous devriez trouver Motion Assist – à voir si elle portera le même nom ou s’il sera traduit sur nos appareils : la fonctionnalité n’apparaît pas encore sur notre Pixel 11. En l’activant, elle s’exécutera automatiquement lorsque votre appareil détectera que vous êtes dans un véhicule en mouvement. Mais elle peut également être activée et désactivée manuellement, grâce à une tuile Motion Assist accessible via le panneau d’accès rapide.

Dans les deux cas, une notification vous indiquera que la fonction est activée – et vous offrira la possibilité de la désactiver. Plusieurs options de personnalisation sont disponibles : l’utilisateur peut ajuster la couleur, la forme ou encore l’opacité des repères visuels de mouvement – mais il peut aussi opter pour une variation aléatoire de ces indicateurs.

Motion Assist personnalisation
Crédits : Android Authority

Plusieurs mois se sont écoulés avant son déploiement, mais ce temps a été utilisé à bon escient : l’implémentation de la fonction gère mieux les limitations d’Android en termes d’affichage puisque les repères apparaissent maintenant par-dessus les autres applications et éléments de l’interface système.

Notez toutefois que le déploiement, qui s’opère sur les appareils fonctionnant sous Android 17, est progressif : Google commence par les Pixel et procède visiblement par phases. Par exemple, cette fonction n’apparaît pas sur notre Pixel 11 pour le moment, ni sur le Pixel 10 de nos confrères d’Android Authority. Mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps.


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