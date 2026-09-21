Votre logiciel de travail vous surveille peut-être plus que vous ne le pensez, et l’IA n’y est pour rien

Les logiciels de gestion accompagnent chaque jour des millions de salariés, du planning au suivi des tâches. Dans certaines entreprises, ils servent aussi à noter les employés, voire à les sanctionner. Comme la plupart de ces outils n’utilisent aucune intelligence artificielle, les nouvelles règles européennes pourraient bien passer à côté.

caméras surveillance piratées

Au bureau comme en entrepôt, les logiciels professionnels rythment désormais la journée de millions de travailleurs. Depuis l’arrivée des assistants dopés à l’IA, leur place grandit encore, et plusieurs études montrent que l’intelligence artificielle augmente déjà la fatigue et le stress des salariés. Leur rôle dépasse pourtant souvent la simple organisation. Certains outils mesurent la cadence, analysent les échanges ou attribuent une note à chaque employé. Leur encadrement devient donc un enjeu majeur.

Sur le Vieux Continent, les entreprises misent massivement sur ces technologies. D’après une étude publiée cette année, l’adoption de l’intelligence artificielle dope la productivité des sociétés européennes de 4 % en moyenne. Les méthodes de gestion varient pourtant d’un pays à l’autre. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a voulu mesurer ces écarts auprès de milliers d’employeurs. Ses conclusions tracent une frontière nette entre l’Europe et les États-Unis.

Aux États-Unis, deux entreprises sur trois sanctionnent leurs salariés grâce à un logiciel

Selon le rapport publié par l’OCDE, 67 % des entreprises américaines utilisent un logiciel pour sanctionner les mauvaises performances. En Europe, la proportion tombe à 4 %, soit environ seize fois moins. L’enquête porte sur 6 047 employeurs répartis dans six pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Les écarts se retrouvent sur la surveillance. Outre-Atlantique, 55 % des sociétés analysent le contenu et le ton des conversations, des appels ou des courriels, contre 6 % sur le Vieux Continent. L’organisation attribue cette différence aux règles européennes, qui protègent davantage les travailleurs.

Le rapport de l’OCDE pointe surtout une faille dans la législation européenne. La plupart de ces outils n’ont rien d’une intelligence artificielle. Parmi les solutions citées par les managers figurent SAP, Workday, Jira, Asana ou Trello. Or l’AI Act, le règlement européen sur l’IA, cible uniquement les systèmes dopés à l’IA. Ces programmes classiques risquent donc d’échapper à ses obligations. Pendant ce temps, l’Italie et l’Espagne affichent davantage de garde-fous que la France et l’Allemagne grâce à des lois nationales qui encadrent spécifiquement les décisions automatisées au travail. Reste à savoir si Bruxelles suivra leur exemple avant que le logiciel de pointage ne se transforme en juge silencieux.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

One UI 9 : votre smartphone Samsung Galaxy a-t-il droit à toutes les nouvelles fonctionnalités IA ?

Sans surprise, One UI 9 a surtout permis à Samsung de confirmer sa lancée dans le fabuleux monde de l’intelligence artificielle. Cependant, même si votre smartphone est éligible à la…

Google Discover teste une fonction IA pour être sûr que vous ne visitiez plus les sites Web

Visiblement, Google ne veut pas que vous perdiez du temps à cliquer sur des liens pour lire la source d’une information. La firme teste une nouvelle option de Discover appelée…

L’iPhone 18 Pro cache un composant quasi impossible à réparer, la preuve en vidéo

Comme chaque année, les nouveaux iPhone passent sur la table de démontage des experts en réparation. L’iPhone 18 Pro d’Apple vient de subir l’exercice, et son mécanisme photo inédit a…

Il fait tenir une chanson entière dans seulement 8 QR codes, et c’est complètement fou

Faire tenir une chanson dans de simples QR codes, c’est possible. Un youtubeur a en effet réussi cette prouesse, qui permet de stocker et d’écouter une piste audio complète sans…

L’IA pourrait bientôt changer de nom, Donald Trump lance un sondage

Concernant l’intelligence artificielle, Donald Trump a un avis bien tranché. Le président américain veut non seulement poursuivre son développement, mais également la renommer. En 2026, le monde entier a pu…

Google aurait perdu le contrôle de son IA, Gemini s’attaque à trois entreprises

Il semblerait que Google ait perdu le contrôle de l’une de ses IA. Selon un nouveau rapport, la firme de Mountain View aurait reconnu plusieurs attaques menées par Gemini quelques…

Starship : SpaceX prépare une manœuvre jamais tentée, voici ce qui vous attend

SpaceX s’apprête à franchir un cap pour son immense vaisseau spatial. Le prochain vol du Starship dispose non seulement d’une date de lancement, mais également d’une manœuvre inédite. Le moins…

OnePlus quitte officiellement l’Europe, c’est la fin d’une époque

OnePlus signe officiellement son divorce avec le Vieux Continent. La maison mère du fabricant de smartphones, OPPO, vient de déclarer la fin de OnePlus en Europe. Toutes les bonnes choses…

Marvel’s Wolverine : malgré les critiques, le jeu vient de battre un record chez Sony

Les mauvaises critiques essuyées par le jeu Marvel’s Wolverine n’ont pas suffi à en faire un véritable échec commercial. En effet, selon un rapport, le titre serait pour l’instant le…

iOS 27 arrive sur iPhone, Samsung augmente le prix du Galaxy S26, c’est le récap’ de la semaine

iOS 27 déploie plusieurs nouveautés, le Galaxy S26 va malheureusement coûter plus cher, l’iPhone Duo pointe le bout de son nez aux Emmy Awards, c’est le récap’ de la semaine….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.