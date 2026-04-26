Vous êtes accro à TikTok ? Cette application veut vous sauver

Le doomscrolling est un phénomène bien connu sur des réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou encore Facebook. Face à ce constat, l’application Bond veut vous inciter à décrocher de temps en temps.

Nous passons beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, c’est bien connu. Mais scroller sans but, à la recherche de toujours plus de distraction, peut finir par être nocif pour notre cerveau. Vous passez donc beaucoup trop de temps sur YouTube et Instagram, un phénomène aussi baptisé « doomscrolling ». Et pourtant, sur le long terme, faire défiler les mauvaises nouvelles sur son smartphone peut détruire votre santé mentale.

Et c’est là qu’intervient Bond, une nouvelle application disponible depuis peu sur iOS. À première vue, il s’agit ici d’un réseau social des plus classiques. Il est ainsi possible d’uploader divers types de médias, tels que des photos, des vidéos ou des fichiers audio. Vous pouvez également ajouter des amis et partager avec eux des moments de vie. L’application a d’ailleurs été créée par des vétérans de plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok.

Bond : l’intelligence artificielle vous incite à sortir

Et pourtant, Bond se veut être une application anti-doomscrolling. En effet, le réseau social ne dispose pas de fil d’actualité classique, tel qu’on pourrait le retrouver sur Facebook ou Instagram.

Et ne comptez pas sur Bond pour devenir un influenceur qui court après une audience toujours plus grande : l’application ne dispose pas non plus de compteur d’abonnés. « Nous utilisons un modèle basé sur l’amitié et supprimons les fils d’actualité afin d’éliminer les comportements performatifs et de vous offrir une sécurité psychologique », explique le PDG de Bond, Dino Becirovic.

Et, comme toute bonne application moderne, Bond bénéficie de l’intelligence artificielle. Mais il n’est pas question ici de proposer des publicités générées par l’IA, comme sur Spotify. D’ailleurs, le réseau social est tout simplement dépourvu de publicités. L’IA est ici utilisée pour analyser votre contenu afin de vous suggérer des activités. Si, par exemple, vous partagez des photos d’un concert de metal, Bond est en mesure de vous suggérer d’autres concerts du même type.

Par ailleurs, l’entreprise affirme que vos données ne seront pas revendues à des tiers sans votre autorisation. En revanche, Bond se réserve la possibilité de vous permettre de revendre vos données à des entreprises d’IA, afin que celles-ci soient utilisées pour l’entraînement. L’entreprise pourrait récupérer une part du butin pour se financer.