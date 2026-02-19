L’IA accélère la performance des entreprises à travers toute l’Europe, cette étude le prouve

L’intelligence artificielle progresse rapidement dans les entreprises européennes. Ses effets réels sur la productivité restent pourtant débattus. Une vaste étude apporte aujourd’hui des réponses concrètes.

Depuis plusieurs mois, les annonces spectaculaires se multiplient sur l’avenir du travail. Le directeur de Microsoft AI estimait récemment que de nombreux emplois de bureau pourraient être automatisés d’ici 12 à 18 mois. Dans le même temps, une étude relayée par la Harvard Business Review évoquait une intensification du travail et davantage de fatigue chez les salariés utilisant ces outils. Entre promesses de gains massifs et inquiétudes sur l’emploi, les discours restent contrastés.

En Europe, les données précises manquaient encore pour mesurer l’impact réel de l’IA à grande échelle. Beaucoup d’analyses reposaient sur des projections ou des expérimentations limitées à certains métiers. Une nouvelle étude vient apporter des éléments concrets. Elle s’appuie sur plus de 12 000 entreprises européennes issues de secteurs variés. L’objectif est de déterminer si l’adoption de l’intelligence artificielle améliore réellement la performance et si elle détruit des emplois. Les auteurs se sont basés sur des données d’enquêtes et de bilans.

L’IA améliore la productivité de 4 % en Europe sans impact négatif sur l’emploi

Publiée par le CEPR, cette recherche établit que l’adoption de l’intelligence artificielle augmente la productivité du travail de 4 % en moyenne dans l’Union européenne. Les chercheurs ne constatent aucune baisse de l’emploi à court terme. Pour isoler l’effet propre de l’IA, ils ont comparé chaque entreprise européenne à des sociétés américaines similaires en taille, en secteur et en intensité d’investissement. Cette méthode permet d’identifier un effet causal et non une simple corrélation.

Les résultats montrent toutefois des écarts importants selon la taille des entreprises. Parmi les grandes structures, 45 % ont déjà déployé des outils d’IA, contre 24 % des petites sociétés. Les gains sont aussi plus élevés pour les entreprises capables d’investir dans la formation et les infrastructures numériques. Une hausse d’un point des dépenses en formation amplifie l’effet de l’IA de 5,9 %. Un point supplémentaire consacré aux logiciels et aux données ajoute 2,4 %. Ces chiffres indiquent que la technologie seule ne suffit pas. Les bénéfices dépendent aussi des investissements complémentaires et de la capacité d’intégration au sein des équipes.