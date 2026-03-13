L’IA ne réduit par la charge de travail, elle en rajoute selon cette étude

Contrairement à la croyance populaire, l’introduction de l'IA dans les entreprises n'a pas eu pour effet de soulager les employés, au contraire. Une étude le démontre sur 3 ans d'analyse.

IA rajoute du travail
Crédits : 123RF

La promesse était belle. Quand les outils à base d'intelligence artificielle ont commencé à arriver sur le marché, beaucoup y voyaient l'assurance d'automatiser certaines de leurs tâches professionnelles et, in fine, travailler moins. Concernant le premier point, ça se vérifie. Pour le second, on repassera. Pourtant la plupart des études sont formelles : l'adoption de l'IA dans le monde de l'entreprise augmente globalement la productivité. Mais ça ne veut pas dire que la technologie nous remplace pour autant.

Si les bilans des sociétés montrent une hausse positive, au niveau des employés, les systèmes d'intelligence artificielle ont tendance à générer du stress et de la fatigue. Et sans même parler de ces effets néfastes sur la santé, il s'avère que contrairement à ce que l'on nous vendait, l'IA ne diminue pas la charge de travail. Bien au contraire. C'est la conclusion d'ActivTrak, dont les équipes ont suivi environ 164 000 salariés répartis sur 1 111 entreprises pendant 3 ans.

L'intelligence artificielle augmente la charge de travail des employés

Les résultats sont édifiants. Toutes les catégories de tâches mesurées augmentent entre 27 et 346 % à partir de l’introduction d'outils IA. Par exemple, le temps passé sur les mails est en hausse de 104 %, et 145 % dans les applications de messagerie instantanée. Les analystes l'expliquent simplement : “L'IA est utilisée comme un outil supplémentaire pour améliorer la productivité, et non comme un substitut au travail existant. Les employés très performants l'adoptent et en font davantage, et non la même chose plus efficacement“.

Lire aussi – De plus en plus de gens utilisent l’IA au travail et il y a deux bonnes raisons à ça

C'est là le nœud du problème. Les employés zélés ne sont d'ailleurs pas les seuls à blâmer. Parce que l'IA est censée faciliter le travail, les directions des entreprises demandent plus à leur employés. Même ceux qui voudraient réellement se libérer du temps personnel en déléguant des tâches aux outils se retrouvent contraints de travailler autant, si ce n'est davantage.

Source : ActivTrak


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