“Se connecter avec Google” n’est pas toujours une bonne idée, voici pourquoi et les bons réflexes à adopter

Pour gagner du temps, de nombreux internautes n'hésitent pas à utiliser leur compte Google ou Apple pour se connecter à un site internet, une application ou un service en ligne. Seulement, cette méthode de connexion peut mettre en danger vos données personnelles à la longue. On vous explique pourquoi et comment vous protéger.

On vous l'accorde, nous croulons aujourd'hui sous les mots de passe et les identifiants. Plateformes de streaming, magasins en ligne, administrations officielles, services de jeux… Même combat. Si vous voulez vous connecter, il faudra montrer patte blanche avec le fameux combo identifiant/mot de passe. À moins d'être hypermnésique, il est plutôt difficile de se souvenir de cette avalanche de mots de passe. Alors, chacun a sa méthode plus ou moins efficace et sécurisée : la note adhésive sur l'ordinateur (on vous le déconseille pour des raisons évidentes de confidentialité), un fichier Google Drive dédié ou encore le recours à un gestionnaire de mots de passe comme Proton Pass par exemple (la meilleure méthode à nos yeux).

“Se connecter à Google”, la fausse bonne idée

De nombreux internautes ont également choisi une autre alternative : cliquer simplement sur le bouton “Se connecter avec Google” ou “Se connecter avec Apple” pour accéder à un nouveau service. C'est rapide, pratique, et cela évite de créer un énième mot de passe à retenir. Reste qu'au fil du temps, on peut se retrouver avec une quantité impressionnante d'applications/sites/plateformes liés à vos comptes. Même des années après votre première connexion, ces services auront toujours accès à certaines données personnelles comme votre adresse mail, votre agenda, votre espace de stockage cloud ou vos contacts. Et s'ils finissent par être victimes d'un piratage, ce sont vos données qui termineront entre les mains des escrocs du web.

Vérifier régulièrement ces autorisations est donc essentiel. De cette manière, on peut supprimer les applis inutilisées depuis des lustres, limiter le partage de données ou encore repérer les services inconnus. Dans cet article, nous allons justement vous expliquer comment identifier les applis qui ont encore accès à votre compte Google.

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De nombreuses applications proposent d'utiliser votre compte Google pour accélérer le processus de connexion. Cependant, certaines en profitent pour disposer d'autorisations plus étendues (pour ne pas dire invasives) comme l'accès à vos fichiers Google Drive, vos contacts, votre calendrier ou encore votre compte Gmail.

Concrètement, une application qui se contente de récupérer votre adresse mail Google représente un faible risque pour vos données. C'est une autre paire de manches pour celles qui réclament un accès à vos documents Google Drive ou votre compte Gmail. En cas de fuite de données, le danger est bien plus grand pour vos données, vous en conviendrez. Voilà pourquoi Google offre la possibilité à tous les utilisateurs de consulter et modifier les connexions des services tiers à votre compte Google. Voici comment faire :

Connectez-vous à votre compte Google, soit depuis la page d'accueil du moteur de recherche ou bien depuis le site myaccount.google.com

Dans les différentes catégories disponibles à gauche, rendez-vous sur l'onglet Sécurité et connexions

Faites défiler vers le bas jusqu'à tomber sur la sous-partie Vos applications associées et cliquez sur Afficher toutes les applications associées

Utilisez ensuite les options de filtrage pour identifier les applis qui peuvent accéder à votre agenda, vos contacts, votre Google Drive personnel, Gmail ou Google Photos

Cliquez sur l'appli de votre choix pour voir le détail des accès accordés. Si quelque chose vous chiffonne, il suffit de faire glisser le curseur de la souris sur Supprimer tous les accès et le tour est joué !

Notez qu'il est également possible de stopper la connexion automatique avec Google en cliquant simplement sur l'option Ne plus utiliser Se connecter avec Google.

Au passage, profitez de l'occasion pour vérifier 2/3 petites choses dans la rubrique Sécurité et connexions de votre compte :