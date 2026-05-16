Avant d’utiliser un VPN, quelques réglages simples peuvent améliorer la sécurité, la stabilité et les performances de la connexion. Serveur, protocole, protections de sécurité ou gestion du trafic : voici les principaux paramètres à vérifier dans l’application avant de commencer.

Avant d’activer un VPN pour la première fois, quelques réglages simples peuvent faire toute la différence. Si la plupart des services fonctionnent immédiatement après installation, prendre quelques minutes pour vérifier certains paramètres permet d’améliorer la sécurité, la vitesse de connexion et l’expérience globale. Serveur choisi, protocole de connexion, options de sécurité ou encore gestion du trafic : voici les principaux éléments à configurer sur un VPN avant de l’utiliser au quotidien.

1 – Choisir le bon serveur VPN

Le choix du serveur est souvent le premier réglage à effectuer dans l’application VPN. Selon le serveur sélectionné, la vitesse de connexion, la stabilité ou même l’accès à certains contenus peuvent varier.

Dans la plupart des cas, il est recommandé de choisir un serveur situé géographiquement proche de votre emplacement. Plus la distance est courte, plus la latence est faible, ce qui améliore généralement les performances.

Cependant, certains usages peuvent nécessiter un autre choix. Par exemple, pour accéder à un service disponible dans un pays spécifique ou contourner certaines restrictions géographiques, il faudra sélectionner un serveur situé dans la zone concernée.

De nombreux VPN proposent aussi des serveurs spécialisés (streaming, P2P ou sécurité renforcée). Ces options peuvent être utiles selon l’usage prévu.

2 – Vérifier le protocole VPN utilisé

Le protocole VPN correspond à la technologie utilisée pour établir la connexion sécurisée entre votre appareil et le serveur distant.

La plupart des applications permettent de choisir entre plusieurs protocoles. Parmi les plus courants :

WireGuard : très rapide et de plus en plus utilisé dans les VPN modernes ;

OpenVPN : réputé pour sa fiabilité et sa sécurité ;

IKEv2/IPSec : souvent utilisé sur mobile pour sa stabilité.

Dans la majorité des cas, les applications VPN sélectionnent automatiquement le protocole le plus adapté. Toutefois, il peut être utile de vérifier ce paramètre dans les réglages, notamment si vous rencontrez des problèmes de vitesse ou de stabilité.

À noter que certains fournisseurs proposent leurs propres protocoles, comme par exemple NordVPN avec NordLynx ou bien ExpressVPN avec Lightway.

3 – Activer le kill switch (coupe-circuit)

Le kill switch est une fonctionnalité de sécurité essentielle dans la plupart des VPN.

Son rôle est simple : si la connexion VPN se coupe soudainement, le kill switch bloque immédiatement l’accès à Internet afin d’éviter que votre véritable adresse IP ne soit exposée.

Sans cette protection, votre appareil pourrait continuer d'envoyer des données via votre connexion classique pendant quelques secondes, ce qui annule l’intérêt du VPN.

Pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité (ou ceux qui utilisent un VPN sur des réseaux publics), il est généralement recommandé de vérifier que cette option est activée.

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4 – Configurer le split tunneling

Le split tunneling permet de choisir quelles applications ou quels services utilisent le VPN et lesquels passent par la connexion internet classique.

Cette option peut être particulièrement utile dans certaines situations. Par exemple, vous pouvez décider d’utiliser le VPN uniquement pour votre navigateur web, tout en laissant d’autres applications (comme les jeux en ligne ou certaines plateformes locales) utiliser la connexion normale.

Cela permet souvent de conserver de meilleures performances pour certaines applications tout en profitant de la protection du VPN pour les activités les plus sensibles.

Tous les VPN ne proposent pas cette fonctionnalité, mais lorsqu’elle est disponible, elle peut améliorer considérablement la flexibilité d’utilisation.

5 – Vérifier les options de protection contre les menaces

Certains services VPN intègrent aujourd’hui des fonctionnalités de sécurité supplémentaires destinées à bloquer les sites malveillants, les publicités intrusives ou les tentatives de phishing.

Chez certains fournisseurs, cette option est appelée Threat Protection, Protection web ou Blocage des menaces.

Concrètement, cette fonctionnalité agit comme un filtre qui analyse les domaines visités et bloque ceux identifiés comme dangereux. Dans certains cas, elle peut également empêcher le téléchargement de fichiers suspects ou limiter le suivi publicitaire.

Activer ce type de protection peut renforcer la sécurité globale de la navigation, en particulier sur des réseaux Wi-Fi publics.

6 – Activer la protection contre les fuites DNS

Une fuite DNS se produit lorsque certaines requêtes internet continuent de passer par votre fournisseur d’accès à Internet au lieu d’être envoyées via le tunnel VPN.

Cela peut révéler les sites que vous consultez, même si votre adresse IP est masquée.

La plupart des VPN modernes intègrent une protection contre les fuites DNS directement dans leurs paramètres. Cette option garantit que toutes les requêtes DNS passent bien par les serveurs du VPN.

Avant d’utiliser un VPN de manière régulière, il est donc conseillé de vérifier que cette protection est activée.

7 – Configurer le lancement automatique du VPN

Dernier réglage souvent recommandé : le lancement automatique du VPN.

Cette option permet d’activer le VPN automatiquement lorsque l’appareil se connecte à Internet ou lorsqu’il rejoint un réseau Wi-Fi non sécurisé.

Concrètement, cela évite d’oublier d’activer le VPN manuellement, notamment dans les lieux publics comme les cafés, les hôtels ou les aéroports.

Certaines applications permettent même de définir des règles plus précises, par exemple activer le VPN uniquement sur les réseaux inconnus ou lorsqu’une application spécifique est lancée.

Pourquoi prendre le temps de configurer son VPN ?

Même si la plupart des VPN sont conçus pour fonctionner immédiatement après installation, quelques réglages peuvent améliorer à la fois la sécurité, la confidentialité et les performances.

Configurer correctement les éléments essentiels (serveur, protocole, kill switch ou protections contre les fuites) permet d’éviter les erreurs courantes et d’exploiter pleinement les capacités du service.

Pour les utilisateurs réguliers, ces quelques minutes de configuration peuvent donc faire une réelle différence dans l’usage quotidien d’un VPN.