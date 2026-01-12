Vite, l’excellent Samsung Galaxy Book 4 Pro est 650 € moins cher pour les soldes, mais ça ne va pas durer !

Vous attendez une bonne offre pour vous équiper d’un PC portable puissant et compact sans vous ruiner ? Ce bon plan est fait pour vous. Habituellement en vente à 1499 €, l’ultrabook Galaxy Book 4 Pro voit son prix chuter à 849 € seulement pour les soldes ! Mais attention, à ce prix, les stocks risquent de s’épuiser rapidement !

Vous avez raté les offres du Black Friday ? Pas de panique, avec les soldes qui se déroulent cette année du 7 janvier au 3 février, de nombreux produits high-tech passent à prix cassé. Si vous cherchez un excellent ordinateur portable, c’est le moment d’en profiter.

La Fnac et Darty proposent actuellement une belle promotion sur le Galaxy Book 4 Pro. Le PC portable compact de Samsung est ainsi proposé 650 € moins cher. Il passe de 1499,99 € à seulement 849,99 €. C’est l’offre parfaite pour vous équiper de l’un des meilleurs ultrabooks du marché !

Quelles sont les caractéristiques du Samsung Galaxy Book 4 Pro ?

Les Galaxy Book Pro de Samsung sont des PC portables aux performances exceptionnelles et au design premium. Ils viennent directement concurrencer les MacBook Pro d’Apple. Le Samsung Galaxy Book4 Pro ne fait pas exception. C’est un modèle puissant facile à transporter puisqu’il ne fait que 1,23 kg.

Il est doté d’un processeur Intel Core Ultra 5 125H, une puce optimisée pour l’IA qui est également économe en énergie. On retrouve aussi 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go.

Pour l’écran, le Galaxy Book4 Pro embarque une belle dalle AMOLED de 14 pouces qui profite d’une définition WQXGA+ (2880×1800 pixels) et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

