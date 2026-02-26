Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas de nouveaux capteurs photo ? La réponse de Samsung

Samsung évoque le manque d'améliorations matérielles pour le capteur photo de ses smartphones, alors que les Galaxy S26 ont surtout bénéficié d'évolutions logicielles.

samsung galaxy s26 prise en main 15
Crédit : Phonandroid

Samsung a officialisé ses Galaxy S26, et comme le laissaient envisager les fuites, les nouveaux modèles n'embarquent pas beaucoup de nouveautés en ce qui concerne le matériel photo. Les capteurs sont les mêmes que sur la génération précédente, avec quelques légers changements au niveau de l'ouverture, mais sans plus.

Depuis plusieurs années, le constructeur privilégie les optimisations logicielles pour améliorer l'expérience photo de ses smartphones. L'IA y prend une grande place, permettant de corriger certains défauts dus à des limitations matérielles. Samsung a par exemple beaucoup mis en avant les capacités des Galaxy S26 en basse lumière, l'IA permettant de réduire le bruit numérique lors de ce genre de scénario. Mais les utilisateurs payent un prix élevé pour s'offrir les mobiles haut de gamme de la marque, et peuvent légitimement s'attendre à disposer d'un hardware plus récent.

De nouveaux capteurs photo sur le Galaxy S27 ?

Android Authority a interrogé Joshua Cho, vice-président exécutif de Samsung, sur cette tendance de ne pas renouveler le matériel photo et s'il faut s'attendre à ce que cela continue avec les prochaines générations. Voici la réponse (avec pas mal de langue de bois), du cadre de l'entreprise : “Je dois dire que c'est une question qui revient souvent, et je tiens à préciser que d'importants travaux de recherche et développement sont en cours pour améliorer le matériel. Il s'agit simplement de trouver la bonne combinaison, au bon moment… Nous réfléchissons constamment à la meilleure solution possible à un instant donné. Par conséquent, de nouvelles combinaisons de matériel et de logiciel verront le jour à l'avenir. Je vous remercie donc de votre patience et de votre attention”.

On n'apprend pas grand-chose de cette déclaration, si ce n'est que Samsung travaille sérieusement à l'amélioration du matériel photo pour de futurs produits. Mais il n'y a aucune assurance que les Galaxy S27 en bénéficient. En relevant que “c'est une question qui revient souvent”, il confirme en tout cas que Samsung subit une certaine pression de la part des consommateurs pour l'intégration de nouveaux capteurs photo.


