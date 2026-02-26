Spotify lance une urne funéraire avec haut-parleurs intégrés, pour écouter sa musique dans l’au-delà

Spotify vient d'annoncer un partenariat avec la marque Liquid Death sous la forme d'un objet pour le moins incongru : une urne funéraire qui intègre des haut-parleurs Bluetooth. 

spotify urne funéraire

Depuis son soutien assumé à l'administration Trump et son accueil à bras ouverts des morceaux générés par IA, Spotify n'est pas franchement l'entreprise la plus appréciée du moment. Quoi de mieux qu'une bonne blague lorsque sa popularité est en berne ? Voilà probablement le raisonnement qui a mené la firme à nouer un partenariat étranger avec Liquid Death, une marque américaine d'eau en cannette.

Vous trouvez que cela n'a pas le moindre sens ? Attendez de voir le résultat de cette alliance. Dans une vidéo publiée hier sur la chaîne YouTube de Liquid Death, les deux entreprises présentent ainsi “la première urne funéraire/plateforme de streaming au monde”. Concrètement, il s'agit d'une urne en plastique intégrant des haut-parleurs Bluetooth sur lesquels il est possible de se connecter pour écouter ses playlists Spotify — ou, à vrai dire, à peu près tout et n'importe quoi.

Sur le même sujet — Spotify a enfin trouvé le moyen de connaître avec précision vos préférences musicales du moment

Même mort, écoutez votre musique avec Spotify et cette urne étrange

Si la vidéo d'annonce semble tout droit tiré d'un sketch show, l'urne, elle, existe bel et bien et est d'ores et déjà disponible à la vente — seulement aux États-Unis. Ainsi, vous pouvez si vous le souhaitez, vous acquitter de la modique somme de 495 dollars (419 euros) pour obtenir ce qui ne sera sans doute qu'un simple objet de collection pour petits plaisantins, puisqu'il n'existe qu'en 150 exemplaires.

Puisque, en dehors la plaisanterie, cette urne n'a pas grand-chose à offrir techniquement parlant. Spotify ne s'y trompe d'ailleurs pas et ne précise que discrètement qu'il est possible de recharger l'appareil à l'aide d'un câble USB-C, ce qui constitue le seul et unique détail fourni sur sa fiche technique. En revanche, le service de streaming propose de concocter une playlist spéciale pour le grand départ à l'aide de son Eternal Playlist Generator. Il suffit de répondreà quelques questions pour que la plateforme génère une playlist spécialement pour vous.

 


