Nothing tease ses Headphone (a) avec de nouveaux coloris et une autonomie record

Nothing revient sur le devant de la scène avec les Headphone (a). La marque promet des couleurs audacieuses et une autonomie jamais vue sur ses produits audio. Ces nouveaux écouteurs pourraient bien marquer un tournant pour sa gamme.

teaser nothing headphone a
Source : Nothing Community

Nothing prépare un lancement important pour le 5 mars 2026. La marque britannique présentera ses Phone (4a) et Phone (4a) Pro, deux smartphones de milieu de gamme dont les prix sont en hausse. Le modèle standard débuterait à 409 euros en France, tandis que la version Pro grimperait jusqu’à 569 euros selon la configuration. Nothing cherche à renforcer son positionnement face au Pixel 10a de Google. Dans cette stratégie, l’audio occupe aussi une place clé.

L’an dernier, le Headphone (1) avait marqué les esprits. Proposé à 299 euros, ce casque misait sur un design transparent distinctif et une réduction de bruit active efficace. Son autonomie atteignait 35 heures avec ANC et jusqu’à 80 heures sans. Le produit se positionnait face à des références bien plus chères, comme le Sony WH-1000XM6. Nothing veut désormais élargir sa gamme avec une version plus accessible, sans renoncer à ses signatures esthétiques.

Le casque Nothing Headphone (a) promet l’autonomie la plus élevée jamais proposée par la marque

Nothing a confirmé l’arrivée de son nouveau casque Headphone (a) via un court teaser publié sur Nothing Community. Ce modèle over-ear sera lancé le 5 mars 2026, en même temps que les Phone (4a). La marque évoque des coloris audacieux et met en avant une autonomie record. Un visuel montre notamment une finition jaune, déjà aperçue sur les Ear (a). Le design semble proche du Headphone (1), avec une structure reconnaissable et des éléments transparents.

Nothing précise que ces Headphone (a) offriront la meilleure autonomie jamais vue sur un produit audio de la marque. Aucun chiffre précis n’a encore été communiqué. Cette annonce laisse entendre une amélioration notable par rapport aux 80 heures annoncées sans réduction de bruit sur le modèle précédent. Le slogan du teaser insiste sur l’endurance du produit. Avec cette nouvelle référence, Nothing continue de bâtir un écosystème cohérent autour de ses smartphones et accessoires. Le rendez-vous du 5 mars permettra de découvrir le positionnement tarifaire et les caractéristiques complètes.


