Galaxy Book4 : l’excellent ultrabook Samsung est à prix cassé juste avant le Black Friday

Le mois de novembre continue et chaque jour qui passe nous confirme que c’est bien le meilleur moment de l’année pour profiter de baisses de prix impressionnantes. Par exemple, sur le site officiel de Samsung, vous pourrez trouver une belle promotion sur l’ultrabook Galaxy Book4.

Vous cherchez un PC portable léger et puissant pour environ 500 euros ? Bonne nouvelle, vous pouvez profiter d’une offre très intéressante sur le Galaxy Book4. Ce modèle de Samsung est reconnu comme l'un des ultrabook avec le meilleur rapport qualité-prix du marché.

Lancé à 949 euros, vous pouvez le trouver en ce moment sur le site officiel de Samsung pour seulement 503,30 euros dans sa version 8 Go de RAM et 256 de stockage. Et pour seulement 50 euros de plus, vous pouvez doubler la mémoire vive. Ainsi, pour 553,30 euros, vous aurez un modèle plus performant avec 16 Go de RAM. Pour le reste, on profite des mêmes caractéristiques pour les deux versions.

Pour information, la livraison est offerte et vous bénéficiez de 14 jours pour retourner l’ordinateur gratuitement si jamais celui-ci ne vous convient pas.

Galaxy Book4 : un ultrabook pour seulement 500 euros environ

Les PC portables ultrabook sont des modèles fins et légers que vous pourrez emporter facilement avec vous. C’est le cas du Samsung Galaxy Book4 qui ne fait que 15,4 mm d’épaisseur pour un poids de seulement 1,55 kg. Il est donc parfaitement adapté pour un étudiant, un professionnel ou bien toute personne qui se déplace souvent avec son PC portable.

Le Galaxy Book4 tourne avec le processeur Intel Core i5-1335U épaulé par 8 ou 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour l’affichage, on profite d’un bel écran anti-reflet de 15,6 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). En ce qui concerne l’autonomie, elle est large puisque vous pouvez l’utiliser jusqu'à 15 heures d'affilée. Et si jamais vous avez besoin de le recharger, aucun problème puisque le chargeur est lui aussi très compact et léger. Vous pourrez donc le mettre dans une poche de votre sac sans qu’il vous gêne.

Si vous voulez utiliser le Galaxy Book4 pour regarder des films ou écouter de la musique, vous aurez le plaisir de profiter de la technologie Dolby Atmos pour un son plus enveloppant. Enfin, sa petite taille ne s’est pas faite au détriment des connectiques. Bien au contraire, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un port USB-A 3.2, un lecteur de carte microSD, une prise casque/micro et même un port RJ45 pour profiter de la vitesse de connexion imbattable du filaire.