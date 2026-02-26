Cette TV pas plus grosse qu’un grain de raisin peut vraiment lire vos films préférés

Les téléviseurs sont de plus en plus grands chaque année. Mais certains ingénieurs ont choisi de prendre le problème à l’envers. Une TV minuscule prouve qu’il est possible de regarder des vidéos sur un écran plus petit qu’un raisin.

plus petite tv du monde

Le marché des téléviseurs est dominé par la course à la taille. Au CES 2026, Samsung a présenté un modèle Micro RGB de 130 pouces. Ce géant atteint une luminosité de 10 000 nits et couvre 100 % de l’espace BT.2020. Les TV deviennent des pièces centrales du salon. Les constructeurs misent sur des diagonales spectaculaires et des traitements d’image avancés. Même Sony a récemment annoncé un partenariat stratégique avec TCL pour optimiser la production de ses futurs modèles Bravia. L’objectif reste le même. Proposer des écrans toujours plus grands et plus performants.

Face à cette tendance, une question se pose rarement. Jusqu’où peut-on réduire la taille d’un téléviseur tout en conservant son fonctionnement ? C’est précisément le défi relevé par la société Tiny Circuits. Avec sa gamme TinyTV, elle revendique le titre de plus petit téléviseur fonctionnel au monde. Le modèle TinyTV Mini tient littéralement dans la paume de la main.

La TinyTV Mini tient dans la main et embarque un écran de 15 mm fonctionnel

La TinyTV Mini mesure à peine la taille d’un grain de raisin. Elle embarque un écran couleur de 15,2 millimètres affichant une définition de 64 x 64 pixels. À l’intérieur, on trouve un processeur Raspberry Pi RP2040, une batterie rechargeable et 8 Go de stockage. Cela permet de conserver environ 40 heures de contenu vidéo. L’appareil se recharge via USB-C et peut être relié à un ordinateur pour transférer des fichiers.

Malgré son format miniature, tout fonctionne comme sur un vrai téléviseur. Des boutons physiques permettent de changer de chaîne ou d’ajuster le volume. Une télécommande miniature est fournie. En revanche, aucun module Wi-Fi n’est intégré. Le streaming sans fil n’est donc pas possible. La TinyTV Mini est proposée au prix de 51,95 €, télécommande incluse. Le modèle TinyTV 2 est affiché au même tarif de 51,95 €. Cette version dispose d’un écran légèrement plus grand et d’une batterie améliorée. Une version en kit est également disponible pour les amateurs de bricolage électronique.


