Samsung lance un nouveau chargeur magnétique sans fil Qi2 pour accompagner les Galaxy S26

Samsung lance un chargeur magnétique sans fil Qi2, mais ses propres appareils ne peuvent pas en profiter au mieux puisqu'ils n'ont pas d'aimants.

Samsung a officiellement lancé ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, mais ne s'est pas attardé sur les accessoires qui accompagnent ses nouveaux smartphones pendant la présentation tenue lors du Galaxy Unpacked. Mais le fabricant a discrètement mis en ligne la page produit d'un “Pad magnétique 25W”, conçu pour recharger sans fil les mobiles de la série Galaxy S26 (et les autres appareils compatibles Qi2).

Comme son nom l'indique, ce chargeur supporte une puissance de charge jusqu'à 25 W. Il permet de recharger un Galaxy S26 Ultra à 50 % en seulement 31 minutes, promet Samsung. Le fabricant prend le S26 Ultra comme exemple, car il s'agit du seul modèle qui est véritablement compatible avec une recharge sans fil 25 W. Le Galaxy S26+ est limité à 20 W et le Galaxy S26 à 15 W.

Un chargeur Qi2 magnétique… pour des smartphones dépourvus d'aimants

Le chargeur sans fil peut aussi être utilisé avec les Galaxy S25, qui sont Qi2-ready, et avec les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro annoncés en même temps que les Galaxy S26. Étonnamment, Samsung commercialise un chargeur magnétique, alors qu'aucun de ses appareils n'est 100 % compatible avec cette technologie. On s'attendait à ce que les S26 intègrent des aimants pour bénéficier des bienfaits de la recharge magnétique, mais il n'en est rien. Il faut équiper son smartphone d'une coque aimantée vendue à part pour en profiter pleinement.

Le magnétisme permet notamment d'aligner avec plus de précision l'appareil qu'on souhaite recharger avec le chargeur. Les performances de recharge sont alors améliorées et on évite le phénomène de fuite d'énergie. Les aimants donnent aussi la possibilité de magnétiser des accessoires au dos de l'appareil, comme une batterie externe ou un porte-carte. Cette fonction est populaire sur les iPhone, qui utilisent le protocole MagSafe.

Le Pad magnétique 25W mesure 4,4 mm d’épaisseur et embarque un câble en tissu de 1,5 m. Il dispose d'une surface antidérapante pour assurer la stabilité de l'appareil en train de recharger, ce qui permet aussi de l'utiliser lorsqu'il est posé sur le chargeur. Il est vendu au prix de 49,90 euros seul et de 59,90 euros avec l'adaptateur secteur inclus.