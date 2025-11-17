Galaxy Book 4 Pro : l’excellent ultrabook de Samsung est à moitié prix pour le Black Friday !

Au lieu de 1 499 €, le Galaxy Book 4 Pro est à seulement 799 € en ce moment chez la Fnac et Darty à l'occasion du Black Friday. Si vous recherchez un ultrabook performant, avec l'expérience Samsung en prime, c'est une offre à ne pas rater.

Je profite de ce bon plan (Darty)

Je profite de ce bon plan (Fnac)

Le Galaxy Book 4 Pro tombe à son prix le plus bas chez la Fnac et Darty dans le cadre du Black Friday. Il est affiché en ce moment à seulement 799 € au lieu de 1499 €, ce qui correspond à une réduction de 47%. Vous pouvez donc l'avoir quasiment à moitié prix. La promo est encore plus intéressante en considérant que ce modèle avait été lancée à 2 000 € l'année dernière.

Cette offre porte sur la version équipée d'un processeur Intel Core Ultra 5. Cette puce performante est épaulée par 166 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Galaxy Book 4 Pro : une offre alléchante pour l'ultrabook de Samsung

Les Galaxy Book Pro Series ne sont plus à présenter. Il font partie des meilleurs ultrabooks du marché, grâce à leurs performances exceptionnelles et un design premium. Le Galaxy Book 4 Pro, puisque c'est de lui qu'on parle, se décline en plusieurs variantes. Celle qui fait l'objet de ce bon plan dispose d'un processeur Intel Core Ultra 5 125H. Si vous recherchez un PC portable fin, léger et performant, c'est un choix qualitatif, surtout à ce prix-là.

Je profite de ce bon plan

Le Galaxy Book 4 Pro dispose d'un écran AMOLED de 14 pouces avec une définition WQXGA+ (2880 x 1800 px) et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La dale bénéficie d'un traitement anti-reflets et offre une bonne luminosité. Alors que le Black Friday bat son plein, et notamment chez la Fnac et Darty, les stocks pourraient ne pas résister longtemps.