La Nvidia Shield TV reçoit une nouvelle mise à jour, voici les changements

Découvrez le patch notes de la version 9.2.4 du système de la Shield TV. Nvidia continue de mettre à jour ses box TV malgré les années qui passent.

Nvidia confirme son sérieux en matière de suivi logiciel. Alors que le modèle le plus ancien a plus de 10 ans et que le plus récent est sorti en 2017, l'entreprise continue de déployer des mises à jour pour optimiser ses box Shield TV, toujours parmi les meilleures solutions de Smart TV du marché.

Les Verts viennent de publier la version 9.2.4 du système. Bien entendu, il ne s'agit pas de bouleverser l'interface ou d'ajouter des fonctionnalités. Nous avons d'abord l'intégration des correctifs de sécurité disponibles pour Android jusqu'à janvier 2026. Ensuite, Nvidia a corrigé quelques bugs qui pouvaient gâcher l'expérience. Le plus important d'entre eux est sans doute les soucis de lecture que les utilisateurs pouvaient rencontrer sur Disney+. Ceux-ci ne sont pas liés à la récente suppression des formats HDR sur Disney+, qui dégrade la qualité d'image sur la plateforme.

Pas encore de nouvelle box Shield TV, mais des mises à jour pour les anciens modèles

Voici la liste de tous les bugs qui ont été corrigés par la mise à jour :

Résolution du problème de lecture de Disney+.

Résolution du problème de connexion à distance tierce avec Xbox après le mode veille.

Résolution d'un problème de crash entraînant l'activation des appareils SHIELD et CEC pendant le mode veille.

Résolution de la déconnexion fréquente des télécommandes Bluetooth tierces.

Résolution de la fermeture de la page de paramètres lors du déclenchement de NVIDIA Share en haut de la page de paramètres.

Il y a quelques semaines, Andrew Bell, vice-président de l'ingénierie matérielle chez Nvidia, évoquait un potentiel nouveau produit dans la gamme Shield TV. Il expliquait qu'un matériel plus récent permettrait d'ajouter des fonctions qui manquent cruellement aux Shield TV actuelles, telles que la prise en charge du décodage matériel VP9 Profile 2 pour la lecture de vidéos HDR sur YouTube, le support du codec vidéo AV1, ainsi que la compatibilité avec le HDR10+ et la dernière version du Dolby Vision. Une nouvelle télécommande avec un bouton Netflix plus petit pour éviter le lancement involontaire de l'application serait aussi une priorité.