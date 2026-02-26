L’iPhone 15 Pro est de retour à prix sacrifié et, grâce à ce code, il n’a jamais été aussi peu cher !

Les iPhone sont réputés pour leur design haut de gamme, leurs caractéristiques avancées, mais aussi leur prix qui les rend inaccessibles à de nombreuses bourses. Vous rêvez de vous offrir un smartphone de la marque à la pomme ? Certideal, la plateforme français spécialisée dans les iPhone reconditionnés, affiche l’iPhone 15 Pro à prix cassé. En cumulant l’offre en cours avec le code CERTIDAYS, vous pouvez vous l’offrir à partir de 519,99 € seulement !

En septembre dernier, le famille des smartphones Apple s’est agrandie avec la sortie des nouveaux iPhone 17. Pour vous offrir l’un de ces modèles récents, il vous faudra débourser pas moins de 969 € pour le moins cher vendu sur le site officiel de la marque à la pomme.

Vous ne souhaitez pas mettre un tel budget dans un smartphone ? Bonne nouvelle, en faisant le choix d’un modèle d’une précédente génération, vous pouvez trouver d’excellents iPhone à prix cassé qui ont ont aujourd’hui encore des caractéristiques qui les placent parmi les meilleurs smartphones du marché. Et avec le reconditionné, le rapport qualité-prix devient imbattable.

C’est le cas de l’iPhone 15 Pro qui est actuellement proposé à 534,99 € sur Certideal, la plateforme spécialiste des iPhone reconditionnés en France. C’est un super prix pour ce modèle qui était vendu à 1 229 € à sa sortie ! Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code CERTIDAYS à renseigner dans le panier, vous avez 15 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 519,99 € seulement. C’est le bon moment pour vous offrir cet excellent smartphone en réalisant de belles économies !

Quelles sont les garanties proposées par Certideal ?

Vous ne connaissez pas encore Certideal ? Cette plateforme française a réussi à devenir un acteur incontournable des iPhone reconditionnés en proposant des modèles récupérés directement chez les opérateurs après n’avoir connu qu’un seul propriétaire. Chaque appareil est reconditionné par les experts en interne, dans l’atelier basé en France.

Les smartphones vendus sont ainsi vérifiés, testés et réparés si besoin avant d’être proposés avec une garantie de 30 mois incluse. Et si vous n’êtes pas satisfait, vous avez une période de 30 jours pour changer d’avis et pour être remboursé.

iPhone 15 Pro : le smartphone premium passe à prix cassé !

Vous cherchez un iPhone pas trop cher mais avec des caractéristiques qui tiennent encore la route en 2026, l’iPhone 15 Pro est le modèle qu’il vous faut. C’est un smartphone haut de gamme qui est à la fois performant, solide et endurant. Grâce à sa puissante puce A17 Pro, vous pouvez l’utiliser pour exécuter des tâches exigeantes sans aucun ralentissement.

Le bouton Action personnalisable vous permet d’accéder rapidement à vos fonctionnalités préférées. On retrouve aussi un magnifique écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp et d’un son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour apprécier vos contenus dans les meilleures conditions.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque, comme tous les modèles Pro d’Apple, cet iPhone vous permet de réaliser de beaux clichés colorés et détaillés. Eb plus de la caméra selfie de 12 MP, l’iPhone 15 Pro est doté à l’arrière d’un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP.