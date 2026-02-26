L’iPhone 15 Pro est de retour à prix sacrifié et, grâce à ce code, il n’a jamais été aussi peu cher !

Les iPhone sont réputés pour leur design haut de gamme, leurs caractéristiques avancées, mais aussi leur prix qui les rend inaccessibles à de nombreuses bourses. Vous rêvez de vous offrir un smartphone de la marque à la pomme ? Certideal, la plateforme français spécialisée dans les iPhone reconditionnés, affiche l’iPhone 15 Pro à prix cassé. En cumulant l’offre en cours avec le code CERTIDAYS, vous pouvez vous l’offrir à partir de 519,99 € seulement !

iPhone 15 Pro

En septembre dernier, le famille des smartphones Apple s’est agrandie avec la sortie des nouveaux iPhone 17. Pour vous offrir l’un de ces modèles récents, il vous faudra débourser pas moins de 969 € pour le moins cher vendu sur le site officiel de la marque à la pomme.

Vous ne souhaitez pas mettre un tel budget dans un smartphone ? Bonne nouvelle, en faisant le choix d’un modèle d’une précédente génération, vous pouvez trouver d’excellents iPhone à prix cassé qui ont ont aujourd’hui encore des caractéristiques qui les placent parmi les meilleurs smartphones du marché. Et avec le reconditionné, le rapport qualité-prix devient imbattable.

C’est le cas de l’iPhone 15 Pro qui est actuellement proposé à 534,99 € sur Certideal, la plateforme spécialiste des iPhone reconditionnés en France. C’est un super prix pour ce modèle qui était vendu à 1 229 € à sa sortie ! Mais ça n’est pas tout ! Grâce au code CERTIDAYS à renseigner dans le panier, vous avez 15 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 519,99 € seulement. C’est le bon moment pour vous offrir cet excellent smartphone en réalisant de belles économies !

Quelles sont les garanties proposées par Certideal ?

Vous ne connaissez pas encore Certideal ? Cette plateforme française a réussi à devenir un acteur incontournable des iPhone reconditionnés en proposant des modèles récupérés directement chez les opérateurs après n’avoir connu qu’un seul propriétaire. Chaque appareil est reconditionné par les experts en interne, dans l’atelier basé en France.

Les smartphones vendus sont ainsi vérifiés, testés et réparés si besoin avant d’être proposés avec une garantie de 30 mois incluse. Et si vous n’êtes pas satisfait, vous avez une période de 30 jours pour changer d’avis et pour être remboursé.

iPhone 15 Pro : le smartphone premium passe à prix cassé !

Vous cherchez un iPhone pas trop cher mais avec des caractéristiques qui tiennent encore la route en 2026, l’iPhone 15 Pro est le modèle qu’il vous faut. C’est un smartphone haut de gamme qui est à la fois performant, solide et endurant. Grâce à sa puissante puce A17 Pro, vous pouvez l’utiliser pour exécuter des tâches exigeantes sans aucun ralentissement.

Le bouton Action personnalisable vous permet d’accéder rapidement à vos fonctionnalités préférées. On retrouve aussi un magnifique écran Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp et d’un son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour apprécier vos contenus dans les meilleures conditions.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque, comme tous les modèles Pro d’Apple, cet iPhone vous permet de réaliser de beaux clichés colorés et détaillés. Eb plus de la caméra selfie de 12 MP, l’iPhone 15 Pro est doté à l’arrière d’un capteur principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google lance Nano Banana 2, la meilleure IA pour retoucher des images en un rien de temps

Nano Banana 2 est disponible, apportant de nouvelles fonctions et rendant accessibles à tous des options autrefois limitées à Nano Banana Pro. Voici les améliorations apportées par Google à son…

IA

PlayStation arrêterait de sortir ses jeux sur PC pour revenir aux exclusivités, Marvel’s Wolverine première victime de ce changement de stratégie

PlayStation pourrait arrêter de porter ses jeux sur PC, revenant à un système d’exclusivités pour pousser son propre écosystème. Marvel’s Wolverine ne serait ainsi disponible que sur PS5. Sony vient…

Cette TV pas plus grosse qu’un grain de raisin peut vraiment lire vos films préférés

Les téléviseurs sont de plus en plus grands chaque année. Mais certains ingénieurs ont choisi de prendre le problème à l’envers. Une TV minuscule prouve qu’il est possible de regarder…

TV

La Nvidia Shield TV reçoit une nouvelle mise à jour, voici les changements

Découvrez le patch notes de la version 9.2.4 du système de la Shield TV. Nvidia continue de mettre à jour ses box TV malgré les années qui passent. Nvidia confirme…

TV

Nothing tease ses Headphone (a) avec de nouveaux coloris et une autonomie record

Nothing revient sur le devant de la scène avec les Headphone (a). La marque promet des couleurs audacieuses et une autonomie jamais vue sur ses produits audio. Ces nouveaux écouteurs…

Samsung lance un nouveau chargeur magnétique sans fil Qi2 pour accompagner les Galaxy S26

Samsung lance un chargeur magnétique sans fil Qi2, mais ses propres appareils ne peuvent pas en profiter au mieux puisqu’ils n’ont pas d’aimants. Samsung a officiellement lancé ses Galaxy S26,…

Disney+ supprime tous les formats HDR de sa plateforme, la qualité de l’image se dégrade

Après avoir déjà retiré le HDR10+ et le Dolby Vision, Disney+ enlève l’ensemble des contenus HDR de son service. Une véritable dégradation de l’expérience vidéo pour les utilisateurs, qui payent…

Instagram va vous alerter si votre ado recherche sur ces sujets sensibles

Les réseaux sociaux cherchent à mieux protéger les adolescents. Les recherches sensibles en ligne inquiètent de plus en plus les parents. Instagram prépare une nouvelle mesure pour les avertir rapidement….

Pourquoi le Galaxy S26 n’a pas de nouveaux capteurs photo ? La réponse de Samsung

Samsung évoque le manque d’améliorations matérielles pour le capteur photo de ses smartphones, alors que les Galaxy S26 ont surtout bénéficié d’évolutions logicielles. Samsung a officialisé ses Galaxy S26, et…

Les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont déjà bradés avec ces offres cumulables, vite !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer de belles réductions pour la précommande des nouveaux Samsung Galaxy S26. Les smartphones du géant coréen profitent ainsi…