Office et Windows à prix mini : les licences Microsoft à saisir chez Godeal24 dès 12€ !

Pendant une vente flash spéciale, profitez de Microsoft Office 2021 Pro à vie pour 30 € et Windows 11 Pro pour 12 €. Comment ? Godeal24 casse les prix sur ses licences logicielles !

Le site de vente de logiciels Godeal24 lance en ce moment sa vente flash spéciale logiciels, et autant dire que c'est le bon moment pour faire le ménage dans vos outils numériques. Suite bureautique vieillissante, système d'exploitation qui prend de l'âge, etc. Si vos logiciels ne sont plus à la hauteur, c'est peut-être le moment de passer à autre chose sans vous ruiner. Avec plus de 90 % de réduction sur les licences à vie MS Office Pro 2021 et Windows 11 Pro, difficile de trouver un meilleur moment pour sauter le pas.

Vous cherchez à tirer le meilleur de votre PC ? Cette licence à vie Microsoft Office 2021 Pro vous donne accès à huit applications bureautiques pour seulement 30,25 € au lieu de 239 €. Le téléchargement est immédiat et l'installation sans prise de tête. À noter que la licence est liée à votre machine et non à votre compte Microsoft. Bonne nouvelle également : les mises à jour sont incluses, vous resterez donc toujours à jour sans frais supplémentaires. Et si vous avez plusieurs postes à équiper, le prix tombe à 25 € par PC à partir de deux licences. Une aubaine pour les petites structures comme pour les particuliers qui veulent s'équiper sérieusement.

Les offres Godeal24 à ne pas rater

C'est le meilleur moment pour dire adieu à vos abonnements avec ces licences à vie :

Que vous soyez entrepreneur en train de lancer votre activité ou développeur professionnel en quête d'une connectivité rapide et fiable, Windows 11 Pro est fait pour vous. Grâce aux offres Godeal24, vous pouvez mettre la main sur une licence Windows 11 Pro authentique pour seulement 12,25 € au lieu de 199 €. Un système d'exploitation polyvalent, adapté à tous les profils et tous les usages. Ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.

Attention, le temps est limité et les prix sont imbattables sur ces offres Windows :

Avec le code SGO62, profitez de -62% de remise sur ces offres et ces packs :

Avec ces multi-packs authentiques, vous profitez des meilleures prix à l'année :

Godeal24 ne s'arrête pas aux licences Office et Windows : le revendeur propose également toute une sélection d'outils logiciels à prix réduits. Optimisation système, sécurité, multimédia, utilitaires… Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les références disponibles. De quoi booster les performances de votre machine, renforcer sa protection et simplifier votre quotidien numérique, le tout sans exploser votre budget. Ces offres sont limitées dans le temps, alors mieux vaut ne pas trop attendre.

Les outils les plus populaires :

Voir toutes les offres

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est spécialisé dans la vente de licences logicielles authentiques, livrées exclusivement en version numérique — pas de frais de port donc. Vous ne payez que la licence, sans aucun frais caché. Cela inclut l'accès à un service client professionnel, disponible aussi bien avant votre achat que pour vous accompagner après. La réputation de Godeal24 n'est plus à faire : des milliers d'avis clients vérifiés et une note de 4,8/5 sur Trustpilot parlent d'eux-mêmes. Si vous cherchez un moyen simple et abordable d'activer définitivement vos logiciels Microsoft, vous êtes au bon endroit. Toutes les clés proposées sont des produits Microsoft officiels, il ne vous reste plus qu'à passer commande avant la fin des promotions !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.