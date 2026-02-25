Office et Windows à prix mini : les licences Microsoft à saisir chez Godeal24 dès 12€ !

Pendant une vente flash spéciale, profitez de Microsoft Office 2021 Pro à vie pour 30 € et Windows 11 Pro pour 12 €. Comment ? Godeal24 casse les prix sur ses licences logicielles !

godeal24 2502

Le site de vente de logiciels Godeal24 lance en ce moment sa vente flash spéciale logiciels, et autant dire que c'est le bon moment pour faire le ménage dans vos outils numériques. Suite bureautique vieillissante, système d'exploitation qui prend de l'âge, etc. Si vos logiciels ne sont plus à la hauteur, c'est peut-être le moment de passer à autre chose sans vous ruiner. Avec plus de 90 % de réduction sur les licences à vie MS Office Pro 2021 et Windows 11 Pro, difficile de trouver un meilleur moment pour sauter le pas.

Vous cherchez à tirer le meilleur de votre PC ? Cette licence à vie Microsoft Office 2021 Pro vous donne accès à huit applications bureautiques pour seulement 30,25 € au lieu de 239 €. Le téléchargement est immédiat et l'installation sans prise de tête. À noter que la licence est liée à votre machine et non à votre compte Microsoft. Bonne nouvelle également : les mises à jour sont incluses, vous resterez donc toujours à jour sans frais supplémentaires. Et si vous avez plusieurs postes à équiper, le prix tombe à 25 € par PC à partir de deux licences. Une aubaine pour les petites structures comme pour les particuliers qui veulent s'équiper sérieusement.

Les offres Godeal24 à ne pas rater

C'est le meilleur moment pour dire adieu à vos abonnements avec ces licences à vie :

Que vous soyez entrepreneur en train de lancer votre activité ou développeur professionnel en quête d'une connectivité rapide et fiable, Windows 11 Pro est fait pour vous. Grâce aux offres Godeal24, vous pouvez mettre la main sur une licence Windows 11 Pro authentique pour seulement 12,25 € au lieu de 199 €. Un système d'exploitation polyvalent, adapté à tous les profils et tous les usages. Ne passez pas à côté de cette offre exceptionnelle.

Attention, le temps est limité et les prix sont imbattables sur ces offres Windows :

Avec le code SGO62, profitez de -62% de remise sur ces offres et ces packs :

Avec ces multi-packs authentiques, vous profitez des meilleures prix à l'année :

Godeal24 ne s'arrête pas aux licences Office et Windows : le revendeur propose également toute une sélection d'outils logiciels à prix réduits. Optimisation système, sécurité, multimédia, utilitaires… Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les références disponibles. De quoi booster les performances de votre machine, renforcer sa protection et simplifier votre quotidien numérique, le tout sans exploser votre budget. Ces offres sont limitées dans le temps, alors mieux vaut ne pas trop attendre.

Les outils les plus populaires :

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 est spécialisé dans la vente de licences logicielles authentiques, livrées exclusivement en version numérique — pas de frais de port donc. Vous ne payez que la licence, sans aucun frais caché. Cela inclut l'accès à un service client professionnel, disponible aussi bien avant votre achat que pour vous accompagner après. La réputation de Godeal24 n'est plus à faire : des milliers d'avis clients vérifiés et une note de 4,8/5 sur Trustpilot parlent d'eux-mêmes. Si vous cherchez un moyen simple et abordable d'activer définitivement vos logiciels Microsoft, vous êtes au bon endroit. Toutes les clés proposées sont des produits Microsoft officiels, il ne vous reste plus qu'à passer commande avant la fin des promotions !

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Une enquête révèle enfin pourquoi cette Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes

En octobre dernier, une Xiaomi SU7 Ultra a piégé son conducteur dans les flammes après un violent crash. Malgré l’intervention de témoins, il n’a pas pu s’extraire du véhicule en…

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium…

Écran tactile OLED, Dynamic Island, nouvelle interface, les MacBook Pro vont faire le plein de nouveautés

Les MacBook Pro 2026 embarqueraient un écran OLED tactile, un Dynamic Island, et une interface pensée pour la navigation tactile.  À l’automne 2026, on attend une petite révolution pour les…

PC

Voici l’image la plus détaillée jamais obtenue du centre de notre galaxie

Le cœur de la Voie lactée vient d’être dévoilé comme jamais auparavant. Une image géante révèle un enchevêtrement spectaculaire de gaz et de poussières autour du trou noir central. Le…

Test de Resident Evil Requiem sur PS5 : du 9 avec du vieux ?

Resident Evil Requiem tombe à pic pour célébrer trente ans de référence dans le domaine du survival-horror. Ce dixième épisode officiellement numéroté de la licence (puisqu’il y a un “Zero”)…

Ces nanosphères en or permettent de récupérer 90 % de la puissance du Soleil

Chaque seconde, le Soleil bombarde la Terre d’une énergie immense encore mal exploitée. Des chercheurs ont mis au point des nanosphères en or capables d’en capter presque la totalité. La…

Bonne nouvelle : finalement, votre vieille imprimante fonctionnera toujours sur Windows 11

Microsoft fait machine arrière : après qu’un message sur son site de support a indiqué que les anciennes imprimantes ne seront plus prises en charge par Windows 11, la firme…

Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s’agit plus d’un raccourci que d’une fonctionnalité native….

En Russie, un homme va faire de la prison pour avoir afficher le logo Instagram sur son site

La Russie vient une nouvelle fois de démontrer la dureté de son système judiciaire. Denis Soldatov vient d’être condamné à plusieurs jours de détention pour avoir ajouté le logo d’Instagram…

Surfshark protège vos données et vous aide à décompresser grâce à CALM

Surfshark allie l’utile à l’agréable en proposant une double dose de sérénité à ses abonnés : la protection de leurs données en ligne et la tranquillité d’esprit grâce à CALM, une…