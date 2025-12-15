Galaxy Book 4 Edge : l’excellent ultrabook de Samsung, certifié Copilot+ est à moitié prix

Le Galaxy Book 4 Edge fait l'objet d'une grosse réduction chez la Fnac et Darty. L'excellent ultrabook de Samsung, certifié Copilot+, est quasiment à moitié prix grâce au cumul de deux remises, dont un code promo à saisir au panier.

Je profite de cette offre

Nous sommes à quelques jours de Noël, et si vous souhaitez vous faire plaisir ou à un proche avec un nouveau PC portable, rien de tel qu'un ultrabook Samsung. Les Galaxy Book sont réputés pour leurs bonnes performances et leur design premium. Le Galaxy Book 4 Edge ne déroge pas à la règle.

Dans le cadre de leurs offres de fin d'année, la Fnac et Darty proposent une réduction de près de 50% sur l'ordinateur portable Samsung. Au lieu de 1 003 € habituellement, il est affiché en ce moment à 599 €. Cela correspond déjà à une réduction très intéressante, mais vous pouvez faire chuter le prix de 50 € supplémentaires avec le code promo PC50. Au final, le Galaxy Book 4 Edge passe à 549 € au lieu de 1 003 €, soit une réduction de 45%. Vous économisez ainsi 454 €.

Galaxy Book 4 Edge : un bon rapport qualité-prix pour l'ultrabook Samsung

Le Galaxy Book 4 Edge se décline en plusieurs versions. Celle en promotion dispose d'un processeur Snapdragon X : une puce ARM qui offre de bonnes performances, avec une excellente efficacité énergétique. Lancée cette année, cette variante de la puce de Qualcomm est équipée de huit cœurs Oryon, d'un GPU Adreno et d'un NPU à 45 TOPS capable de réaliser mille milliards d'opérations par seconde.

Le Galaxy Book 4 Edge bénéficie ainsi d'une certification Copilot+ PC de Microsoft, ce qui veut dire qu'il est optimisé pour les fonctionnalités d'IA, y compris celles de Galaxy AI. Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Pour le reste, l'ultrabook dispose d'un bel écran AMOLED de 15,6 pouces, avec une définition de 1920 x 1080 px et un traitement anti-reflet. Le Galaxy Book 4 offre par ailleurs une excellente autonomie pouvant atteindre les 15 heures.

Pour ce qui est de la connectivité, on retrouve le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3. La connectique se compose d'un port HDMI 2.1, de deux USB-C 3.2, d'un port Thunderbolt 4, ainsi que d'une prise jack 3.5 mm.