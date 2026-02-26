Instagram va vous alerter si votre ado recherche sur ces sujets sensibles

Les réseaux sociaux cherchent à mieux protéger les adolescents. Les recherches sensibles en ligne inquiètent de plus en plus les parents. Instagram prépare une nouvelle mesure pour les avertir rapidement.

instagram alertes enfants

Les reseaux sociaux font face à une pression croissante concernant la santé mentale des mineurs. En 2024, plus de 5 milliards de personnes utilisaient les applis dans le monde. Depuis plusieurs années, des chercheurs alertent sur leurs effets potentiels chez les adolescents. Une étude publiée en 2025 par l’Université d’Amsterdam évoquait l’impact des mécanismes de mise en avant des contenus. Aux États-Unis, Instagram est également au cœur d’un procès très suivi. Son dirigeant a récemment été interrogé sur l’usage intensif de l’application par des mineurs.

La pression ne vient pas seulement des tribunaux. En France, le gouvernement souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans via une procédure accélérée. D’autres plateformes prennent aussi des mesures. YouTube a par exemple renforcé les contrôles parentaux autour des formats courts. Dans ce contexte, Instagram annonce un nouveau dispositif destiné aux comptes adolescents placés sous supervision parentale.alerte instagram ados

Instagram enverra une alerte aux parents si un adolescent recherche le suicide ou l’automutilation

Instagram met en place un nouveau système d’alerte destiné aux parents. Cette mesure vise à signaler certains comportements de recherche jugés sensibles sur les comptes adolescents. À partir de la semaine prochaine, la plateforme commencera à notifier certains parents.

L’alerte sera envoyée si un adolescent tente de rechercher à plusieurs reprises, sur une courte période, des termes liés au suicide ou à l’automutilation. La fonctionnalité concerne uniquement les comptes activés avec l’option de supervision parentale. Le déploiement débute aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. D’autres régions devraient suivre plus tard dans l’année.

Les notifications pourront être envoyées par e-mail, SMS ou WhatsApp, selon les informations disponibles. Une alerte apparaîtra également dans l’application. Les parents recevront un message expliquant que leur adolescent a effectué des recherches répétées associées à ces sujets sensibles. Instagram précise qu’elle bloque déjà les recherches clairement liées au suicide ou à l’automutilation et redirige les utilisateurs vers des ressources d’aide. L’entreprise indique avoir défini un seuil précis pour éviter les alertes excessives. Meta prévoit aussi d’étendre ce système aux conversations entre adolescents et ses outils d’intelligence artificielle plus tard en 2026.


