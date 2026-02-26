Les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont déjà bradés avec ces offres cumulables, vite !

C’est maintenant au tour de la Fnac et de Darty de proposer de belles réductions pour la précommande des nouveaux Samsung Galaxy S26. Les smartphones du géant coréen profitent ainsi de belles chutes de prix pour leur lancement. C’est le moment de craquer !

Cliquez ici pour voir les offres sur les Galaxy S26 sur Darty

Cliquez ici pour voir les offres sur les Galaxy S26 sur la Fnac

Dévoilés ce 25 février 2026, les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra s’apprêtent à rejoindre la grande famille des smartphones Samsung. Ils seront officiellement disponibles à partir du 11 mars, mais vous pouvez d’ores et déjà les précommander. Et pour fêter leur lancement, la Fnac et Darty ont dévoilé une série d’offres cumulables qui vous donnent de nombreux avantages.

Tout d’abord, vous bénéficiez du stockage doublé pour le même prix. Le Galaxy S26 de 512 Go passe alors à 999 € au lieu de 1190 €, le Galaxy S26+ de 512 Go est à 1 269 € au lieu de 1 469 € et le Galaxy S26 Ultra de 512 Go est affiché à 1 469 € au lieu 1 669 €. Cela représente une belle économie de 200 €. Mais ça n’est pas tout ! Vous avez en plus 10% de réduction pour l’achat simultané avec une montre connectée ou paire d’écouteurs éligibles.

Enfin, pour les 100 premiers clients, la Fnac offre en plus une boîte mystère d’une valeur de 400€ lors de l’achat d’un Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra : quelles sont les caractéristiques des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung ?

Vous souhaitez changer votre smartphone et les nouveaux Samsung Galaxy S26 vous font de l’oeil ? Profitez des offres de lancement pour craquer !

Les Samsung Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra sont des smartphones premium conçus pour profiter au mieux des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle. Les deux premiers embarquent la même puce, à savoir l'Exynos 2600 associée à 12 Go de RAM, tandis que le Galaxy S26 Ultra est plus puissant avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pour la dalle, les trois smartphones sont équipés d’un bel écran dalle Dynamic AMOLED 2X avec une protection Corning Gorilla Armor 2. Le plus d’entre eux, le Galaxy S26, est doté d’un écran de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), contre 6,7 pouces pour le Galaxy S26+ avec une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels), et 6,9 pouces pour le Galaxy S26 Ultra, toujours avec une définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels). Ils disposent aussi d’un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz qui vous offre une expérience fluide pour profiter au mieux de vos contenus.

Côté photo, les Galaxy S26 et S26+ ne déçoivent pas avec un capteur grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP, un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x et une caméra frontale 12 MP. Et comme on pouvait s’y attendre, le modèle S26 Ultra se positionne un rang au-dessus avec un objectif principal grand angle 200 MP, un grand angle 50 MP, un téléobjectif périscopique 50 MP avec zoom optique 5x en plus du téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x et de la caméra selfie 12 MP. Enfin, les Galaxy S26 et S26+ disposent d’une batterie de 4 300 mAh et 4 900 mAH tandis que le Galaxy S26 Ultra a une capacité de 5 000 mAh.

