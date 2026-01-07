Vite, ce pack Samsung Galaxy S25 FE et Galaxy FIT3 passe à petit prix pour les Soldes : c’est une affaire !

Les prix continuent de chuter durant les Soldes et c’est maintenant au tour du Samsung S25 FE de voir son prix fondre dans un pack avec la montre connectée Galaxy FIT3. Normalement en vente à 819 €, vous pouvez exceptionnellement vous équiper à 599 € seulement ! Mais il va falloir faire vite car, à ce prix, le stock risque de s’épuiser rapidement.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les Soldes d’hiver débutent cette année le 7 janvier et se prolongent jusqu’au mardi 3 février. Durant cette période, de nombreux sites de e-commerce cassent les prix des produits high-tech. C’est le cas de Boulanger qui propose actuellement un pack contenant le Samsung Galaxy S25 FE et la Galaxy FIT3.

Habituellement en vente à 819 €, vous pouvez vous offrir le smartphone et la montre montre connectée à 599 €. C’est un excellent prix sachant que le smartphone seul coûte normalement 752 € ! Mais attention, durant cette période de promotions, les meilleures offres s’épuisent rapidement. Il ne faut donc pas traîner !

Le Samsung Galaxy S25 FE passe à prix cassé dans un pack avec une montre connectée Galaxy FIT3 !

La version FE (Fan Edition) du Samsung Galaxy S25 est sortie il y a peu et pourtant, son prix est déjà en chute libre durant les Soldes d’hiver. Malgré son prix, ce smartphone aux caractéristiques premium n’a rien à envier aux géants du secteur.

Sous le capot, on retrouve le puissant processeur Exynos 2400, un SoC haut de gamme épaulé par 8 Go de RAM. C'est un smartphone performant et fluide, même lors d’un usage intensif. Grâce à Galaxy AI et Gemini, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités pour vous faciliter le quotidien.

Pour la dalle, Le Samsung Galaxy S25 FE est doté d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces qui profite d’une résolution de 2340 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Avec sa luminosité de 1900 nits et ses bordures très fines, vous pourrez apprécier vos contenus dans les meilleures conditions.

La partie photo n’est pas en reste puisque ce smartphone embarque trois modules à l’arrière, à savoir un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec un zoom optique 3x. Enfin, la batterie de 4900 mAh vous donne la possibilité de profiter du Samsung Galaxy S25 FE durant 25 heures.

Le smartphone est vendu dans un pack avec une montre connectée Galaxy FIT3. Elle dispose d’un écran AMOLED de 1,6 pouce et vous donne la possibilité de suivre votre sommeil et plus de 100 activités sportives comme la course, la marche ou encore le vélo.