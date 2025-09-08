Déjà une grosse promo sur le nouveau Galaxy S25 FE, mais ça ne va pas durer !

Pour le lancement du Galaxy S25 FE, Samsung propose une remise attractive sur ce modèle, déjà plus abordable que les S25 et S25+. La promotion s'accompagne de divers avantages exclusifs.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le 5 septembre 2025, Samsung dévoilait ses nouveaux produits de la rentrée, dont le Galaxy S25 FE. C’est le plus abordable des smartphones de la série S25. Il ne manque pas d’arguments pour séduire ceux qui recherchent l’expérience haut de gamme des smartphones Samsung, pour un prix nettement inférieur à ceux des Galaxy S25 et S25+.

Le nouveau modèle apporte plusieurs améliorations sur le plan esthétique, mais également sous le capot. Et malgré le prix plus accessible du S25 FE, Samsung propose une belle baisse de prix à l'occasion de son lancement.

Galaxy S25 FE : ce qu’il faut savoir sur l’offre de lancement chez Samsung

Le Galaxy S25 FE profite de l’habituelle offre de Samsung qui permet d’avoir « deux fois plus de stockage pour le même prix ». La version de 256 Go est ainsi proposée au prix de celle de 128 Go, soit à 752 € au lieu de 812 €. Cette version est plus confortable pour stocker vos photos, vidéos et données personnelles.

De plus, vous économisez 60 €. L’offre est valable jusqu’au 18 septembre inclus, dans la limite des stocks disponibles. Samsung vous offre également :

6 mois de Google AI Pro sans frais, d'une valeur de 131,94 €.

3 mois offerts sur les couvertures Samsung Care+ Dommages Matériels & Vol.

Pour les membres du programme fidélité Samsung Rewards, les points utilisés sont doublés pour l'achat d'un Galaxy S25 FE.

Notez que comme d’habitude chez Samsung, vous pouvez également bénéficier d’une réduction immédiate au panier pour la reprise d’un ancien appareil. La marque offre par exemple jusqu’à 610 € pour la reprise d’un smartphone.

Les caractéristiques du Galaxy S25 FE

On commence par les principales nouveautés. Le grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces du Galaxy S25 FE est plus lumineux (jusqu’à 1900 nits), avec des bordures beaucoup plus fines. Le smartphone embarque le processeur Exynos 2400, un SoC haut de gamme qui offre des performances confortables et qui est ici épaulé par 8 Go de mémoire vive.

La puissance de charge évolue également, et c’est l’une des nouveautés les plus intéressantes du Galaxy S25 FE. Elle passe en effet de 25W à 45 watts, soit quasiment le double de la puissance supportée par les modèles précédents. La batterie quant à elle passe de 4700 mAh à 4900 mAh. Le smartphone est également compatible avec la recharge sans fil Qi2.

Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur photo : 50 MP (grand angle) + 12 (ultra grand angle) + 8 MP (téléobjectif avec zoom optique 3x).

Enfin, l’IA est au cœur de l’expérience Samsung, avec Galaxy AI et Gemini qui facilitent de nombreuses tâches comme la retouche photo, la traduction, la retranscription, etc.