Samsung Galaxy S25 et Galaxy Chromebook Go : avec 45% de réduction, ce pack passe à prix cassé, vite !

Et si vous profitiez des fêtes pour vous faire plaisir avec un smartphone haut de gamme et un ordinateur portable Chromebook sans vous ruiner ? C’est ce que vous propose Boulanger avec ce pack Samsung Galaxy S25 256 Go + Chromebook a prix cassé. Vous pouvez vous l'offrir à 799 € au lieu de 1459,99€.

Je profite de ce bon plan

Vous voulez changer de smartphone et d’ordinateur portable mais vous avez un budget limité ? Nous avons trouvé pour vous une super offre qui va vous permettre d’acquérir l’un des meilleurs smartphones Android du moment avec un Chromebook pour moins de 800 euros.

Cette promotion est disponible sur le site de Boulanger qui propose ce pack exclusif qui comprend le smartphone Samsung Galaxy S25 dans sa version 256 Go et un PC Galaxy Chromebook Go. Normalement, vous pouvez trouver ce pack pour 1459,99 euros. Mais pendant les fêtes, Boulanger propose une énorme réduction de plus de 650 euros qui fait chuter son prix à seulement 799 euros. Ce n’est pas tous les jours que vous trouverez une promotion de 45% alors ne passez pas à côté.

Galaxy S25 : le smartphone haut de gamme enfin à prix cassé

Le Galaxy S25 tourne avec la puissante puce Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone est équipé par ailleurs d'un superbe écran AMOLED 6,2 pouces Full HD+ (2430 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 de 120 Hz.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4 000 mAh avec charge rapide 25 W permet d’atteindre jusqu’à 23 heures d’utilisation. Enfin, la partie photo est solide avec à l’arrière un module triple capteur avec un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x. À l’avant, vous profiterez d’un capteur selfie 12 MP.

Le Galaxy S25 se trouve dans un pack avec le Galaxy Chromebook Go, un ordinateur portable à la fois léger, endurant et robuste. Il est parfait pour un usage en mobilité. Il est doté d’une charnière rotative à 180° pour pouvoir l’utiliser en mode tablette quand vous le souhaitez. Pour ces caractéristiques principales, on trouve un écran 14 pouces HD, un processeur Intel Celeron N4500, 8 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Comme il s’agit d’un Chromebook, ces spécifications sont bien suffisantes pour assurer une grande fluidité d’utilisation au quotidien.