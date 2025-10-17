Galaxy S25 Edge : plus de 400 € de remise immédiate sur le smartphone ultra-fin de Samsung avec cette double promo

Le Galaxy S25 Edge est le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung. Mais c’est aussi un modèle très performant qui bénéficie des nombreuses qualités de la gamme S25. Et en ce moment, vous bénéficiez d’une double baisse de prix particulièrement intéressante. On vous explique comment.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les smartphones ultra-fins sont à la mode. Vous avez sûrement vu passer l’iPhone Air qui est la dernière nouveauté d’Apple. Mais Samsung avait déjà sorti en mai dernier son modèle de smartphone à la fois puissant et très fin : le Galaxy S25 Edge.

Normalement en vente au prix conseillé de 1252 € pour la version 256 Go et à 1372 € pour celle avec 512 Go de stockage, le S25 Edge voit son prix baisser à deux reprises. Grâce au code promo EDGE300, vous avez une réduction immédiate de 300 euros dans votre panier. Et si vous passez par l’application Samsung Shop, vous avez 10% de baisse de prix supplémentaire qui s’applique immédiatement dans votre panier. Ainsi, le smartphone dans sa version 256 Go revient à 856,85 € au lieu de 1252,05 €, soit une promotion de 395,20 euros. Et le S25 Edge 512 Go passe de 1372,05 euros à seulement 964,85 euros, soit une réduction de 407,20 euros.

Galaxy S25 Edge : ultra-fin tout en étant performant

Cette année, Samsung a repoussé les limites du design avec le Galaxy S25 Edge qui hérite de la plupart des caractéristiques de la série S25 tout en affichant une silhouette d’une finesse exceptionnelle de seulement 5,8 mm d’épaisseur et un poids plume de seulement 163 grammes.

Et ce design minimaliste cache bien son jeu puisque le S25 Edge embarque la même puce que le S25 Ultra, la Snapdragon 8 Elite, épaulée par 12 Go de mémoire vive. Une configuration qui s’avère définitivement haut de gamme, taillée pour la performance et la fluidité dans toutes les situations.

L’appareil s’équipe en outre d’un écran Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,7 pouces avec une définition QHD+. Cette dalle offre des contrastes profonds et une excellente luminosité. Côté photo, Samsung mise sur un capteur principal grand-angle de 200 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. En bref, le Galaxy S25 Edge est pensé pour ceux qui veulent tout à la fois : élégance, finesse et performances.