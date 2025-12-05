Samsung baisse drastiquement le prix du Galaxy S25 Edge : le smartphone est à moitié prix !

Lancé cette année, le Galaxy S25 Edge tombe à son prix le plus bas chez Samsung. La marque propose en ce moment une réduction de près de 50% sur son smartphone haut de gamme qui se distingue par un design d'un nouveau genre.

Les promotions de fin d'année se poursuivent sur le site officiel de Samsung et le Galaxy S25 Edge n'y échappe pas. Le smartphone s'affiche à son meilleur prix depuis le lancement. Lancé cette année à 1252 €, il est actuellement à 699 € sur le Samsung Store, ce qui correspond à une réduction d'environ 45%. Quelques mois seulement après sa sortie, le smartphone premium qui se démarque par son extrême finesse est donc presque à moitié prix.

Le Black Friday est désormais derrière nous, mais à l'approche de Noël, vous pouvez encore profiter de belles offres comme celle-ci. Et en l'occurrence, Samsung propose ici une réduction de 553 € sur le Galaxy S25 Edge avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et si vous préférez la version 512 Go, elle est à 819 € au lieu de 1372 €.

Galaxy S25 Edge : l'iPhone Air de Samsung, sorti plus tôt que son rival !

Ce n'est pas le premier smartphone “Edge” de Samsung. Le dernier avant celui-ci remontait au Galaxy S7 Edge. Samsung reprend ce nom, mais dans un contexte différent, en tentant un design assez audacieux. Le constructeur a en effet décidé de repousser les limites de la finesse par rapport à ce qu'il proposait jusqu'ici.

Le Galaxy S25 Edge a une épaisseur de 5,8 mm seulement. Cela se remarque au premier coup d'œil sachant que pour un tel tour de taille, le smartphone est au format de 6,7 pouces (écran Dynamic AMOLED 2X LTPO). Malgré cet atout qui le distingue des autres, Samsung ne fait pas de concession en ce qui concerne les performances.

Le S25 Edge dispose en effet du même processeur que le Galaxy S25 Ultra : un Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go de RAM. Et pour sa finesse, il intègre une batterie de 3900 mAh.

La partie photo s'appuie sur un capteur principal de 200 MP épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP. Notre test du Galaxy S25 Edge montre qu'il s'en sort honorablement sur ce plan. En somme, pour 699 €, ce smartphone offre un rapport qualité-prix très compétitif.