SFR Box 10 : l’opérateur rend le Wi-Fi 7 plus abordable

Nous avons connaissance des caractéristiques techniques et du design de la SFR Box 10, qui sera incluse dans une offre moins coûteuse que celle de la Box 10+, sans sacrifier le Wi-Fi 7.

Lors de l’été 2025, SFR dévoilait la nouvelle SFR Box 10+, un appareil haut de gamme octroyant une connectivité Wi-Fi 7 tri-bande et les meilleures performances pour une box de l’opérateur au carré rouge. On savait qu’une alternative moins chère était prévue, mais celle-ci s’est faite attendre plus d’un an. La SFR Box 10 est cependant sur le point d’être lancée sur le marché. Le FAI n’a pas encore publié de communiqué de presse pour l’annoncer ou tenu d’événement pour la présenter, mais ses caractéristiques techniques et son design ont déjà été publiée sur le site officiel.

Sans surprise, elle ressemble beaucoup à la SFR Box 10+, au niveau de la forme comme de la taille. L’écran E-ink en façade est conservé, mais on a l’impression que les matériaux utilisés sur le côté sont un peu moins nobles. La connectique se compose d’1 port TEL RJ45, de 2 ports 2,5 Gigabit Ethernet (GE), de 2 ports 1 GE, d’1 port USB-C, d’1 bouton d’allumage ON/OFF, d’1 connecteur d’alimentation électrique (ALIM), d’1 connecteur pour fibre optique (technologie GPON) et d’1 bouton RESET.

SFR Box 10 : l’accès au Wi-Fi 7 à moindre coût

Voici les caractéristiques techniques annoncées par SFR pour sa Box 10 :

WiFi : WiFi 7 bi-bande, Smart WiFi, certifié WiFi Alliance

: WiFi 7 bi-bande, Smart WiFi, certifié WiFi Alliance Débit : jusqu’à 2 Gigabits par seconde (Gb/s), selon l’offre et sous réserve de compatibilité des équipements*

: jusqu’à 2 Gigabits par seconde (Gb/s), selon l’offre et sous réserve de compatibilité des équipements* Dimensions : 210 millimètres (mm) x 184 mm x 79 mm

: 210 millimètres (mm) x 184 mm x 79 mm Poids : 788 grammes

: 788 grammes Consommation électrique : 9,4 Watts en mode Actif

Les performances sont donc inférieures à celles de la Box 10+, qui offre du WiFi 7 tri-bande et des débits jusqu’à 8 Gb/s. L’opérateur fait par contre savoir que la SFR Box 10 jouit d’un débit WiFi amélioré de 25 % par rapport à la SFR Box 8, d’une latence réduite et d’une stabilité améliorée.

SFR n’a pas encore communiqué le prix des offres qui intégreront la SFR Box 10, ce qui conditionnera forcément son succès. La SFR Box 8 démarre à 29,99 € par mois et la SFR Box 10+ à 45,99 € par mois. La SFR Box 10 devrait se positionner entre les deux, à moins qu’elle ne vienne remplacer la SFR Box 8.