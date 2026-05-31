Spider-Noir : cette règle de Marvel a complètement changé la série Prime Video

Sur Prime Video, la saison 1 de Spider-Noir met en scène un Spider-Man sombre certes, mais un Spider-Man tout de même. Et pourtant, Sony n’a pas pu utiliser ce nom, et ce, pour plusieurs raisons.

Spider Noir
Crédits photo : Amazon/Sony

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de l’homme-araignée ont eu droit à une quantité gigantesque de contenu. Depuis la trilogie Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire, le héros Marvel s’est retrouvé dans tout un tas d’œuvres cinématographiques, telles que The Amazing Spider-Man, Captain America : Civil War ou encore Spider-Man Brand New Day. Mais cette fois, l’homme-araignée a droit à sa propre série en live action, Spider-Noir.

Spider-Noir a tout d’un Spider-Man. Enfin presque. Celui-ci, incarné par Nicolas Cage, prend la forme d’un détective roublard des années 30. Son apparence est légèrement différente du Spider-Man que nous connaissons tous, avec de grands yeux blancs dissimulés sous un chapeau de détective. Mais notre héros est bel et bien capable de lancer des toiles d’araignée, tout comme le Spider-Man moderne.

Et pourtant, le titre de la série est bel et bien Spider-Noir, et non Spider-Man. De plus, l’homme-araignée ne s’appelle pas Peter Parker, mais Ben Reilly. Alors, pourquoi Sony Pictures Television, qui produit la série Prime Video aux côtés d’Amazon MGM Studios, a choisi un nom différent ?

Spider-Noir : Marvel pose ses conditions

La raison est plutôt simple. En effet, bien que Sony possède les droits cinématographiques de Spider-Man, le studio est limité par Marvel. Car, quand cette dernière cède les droits de ses personnages, des conditions strictes sont établies. Spider-Man doit rester « sage », en évitant, entre autres, de boire de l’alcool ou d’aborder certains thèmes « adultes ».

Ainsi, selon The Hollywood Reporter, Spider-Man « ne torture pas, ne tue pas “sauf en cas de légitime défense ou pour protéger autrui”, ne fume pas, n'abuse pas de l'alcool, ne vend ni ne distribue de drogues et n'a pas de relations sexuelles avant l'âge de 16 ans ni avec une personne plus jeune que cet âge. »

Lire aussi – Spider-Noir est disponible sur Prime Video, faut-il se laisser tenter ?

Mais, problème : dans Spider-Noir, Ben Reilly s’adonne à certains excès dont Marvel ne veut pas pour son personnage. Celui-ci a par exemple tendance à boire de l’alcool, un comportement qui va à l’encontre des règles établies par Marvel. Sony a donc évité d’appeler son personnage Spider-Man pour pouvoir se permettre davantage de libertés scénaristiques.

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