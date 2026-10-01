Après le PSSR sur PS5 Pro, Sony annonce le QSSR sur la PS5 de base : comment l’IA va améliorer les performances et les graphismes

Sony dévoile le Quick Spectral Super Resolution (QSSR), une technologie d’upscaling par IA pour la PS5 de base. Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei seront les premiers jeux compatibles.

PS5 QSSR
Crédit : Sony / Marvel

L’implémentation du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) est une réussite sur PS5 Pro, mais cette technologie n’est pas compatible avec la PS5 de base. Sony présente aujourd’hui une alternative avec le Quick Spectral Super Resolution (QSSR), spécialement mis au point pour la PS5. Cette technologie d’upscaling par IA repose sur une architecture de réseau neuronal simplifiée et une intégration optimisée manuellement afin de tirer parti au maximum des performances de la PS5.

“Bien que le PSSR demeure la référence absolue sur PS5 Pro, le QSSR offre à la PS5 des améliorations notables, aussi bien en matière de niveau de détail que de stabilité de l’image”, promet Sony. On peut donc s’attendre à la fois à une meilleure fluidité, et donc à un gain d’images par seconde, et à des graphismes plus poussés.

La PS5 accueille le QSSR sur Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei

Les deux premiers jeux compatibles avec le QSSR sont Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei, et ce dès aujourd’hui. Vous pouvez l’essayer en téléchargeant la dernière mise à jour de ces titres et en activant la fonctionnalité dans les paramètres graphiques en jeu.

“Le QSSR apporte davantage de netteté au niveau du pixel et de stabilité à nos environnements, révélant encore plus de détails dans les rues animées de Madripoor, les ruelles denses de Shinjuku et de nombreux autres lieux que Logan explore tout au long de son périple”, déclare Mike Fitzgerald, responsable des technologies chez Insomniac Games. Il estime que ses équipes vont pouvoir “repousser les limites de la plateforme PS5” grâce à cette nouveauté.

“Le QSSR excelle dans la restitution des détails les plus fins de nos personnages et de nos environnements, tout en proposant un niveau de stabilité temporelle qui n’avait jusqu’à présent jamais été possible sur la console PS5”, ajoute Jasmin Patry, ingénieur principal du rendu pour Sucker Punch.

Le consolier fait savoir que le QSSR sera mis à disposition de tous les développeurs de jeux PlayStation, et que de nombreux autres titres seront pris en charge dans le futur.


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