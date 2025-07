Marvel prépare un nouveau départ avec les Avengers, tout l’univers va basculer

Un grand bouleversement se prépare dans l’univers Marvel. Un projet très attendu va tout changer, et certains visages familiers pourraient disparaître. Les fans les plus fidèles risquent d’être surpris.

Le mot “reboot” fait souvent peur aux fans. Dans le cinéma, il évoque la remise à zéro d’un univers, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Mais face à une lassitude du public et un enchevêtrement de récits complexes, Marvel n’a plus vraiment le choix. Après plus de trente films, des dizaines de personnages et plusieurs timelines, le studio prépare un tournant majeur pour son univers cinématographique. Et ce changement passera par les prochains Avengers.

C’est lors d’une présentation confidentielle rapportée par Variety que Kevin Feige, président de Marvel Studios, a précisé les objectifs de Secret Wars, prévu après Avengers : Doomsday. Le film doit conclure les intrigues lancées après Endgame, tout en posant les bases d’un renouveau. Ce dernier n’utilise pas le mot “reboot” directement, mais parle bien de remise à zéro.

L’univers Marvel devrait se réorganiser autour d’une nouvelle chronologie, avec un rôle central donné aux X-Men. De quoi dérouter même les fans les plus attentifs. Si vous ne savez plus dans quel ordre suivre les films et séries, notre guide vous explique comment s’y retrouver sur Disney+.

Kevin Feige prépare une nouvelle ère Marvel avec des Avengers entièrement repensés

Selon Kevin Feige, certains héros cultes comme Wolverine, Mystique ou Cyclope auront bientôt de nouveaux interprètes. Avengers : Secret Wars devrait ainsi servir de passerelle entre l’ancien MCU et le suivant. D’autres personnages emblématiques, comme Iron Man ou Captain America, pourraient eux aussi être recastés à terme. Le président de Marvel compare ce choix à celui de la saga James Bond, où chaque génération incarne son propre 007. Personne ne serait irremplaçable, même les figures les plus populaires.

Ce virage créatif vise à relancer la franchise sur de nouvelles bases. Les films Les 4 Fantastiques : Premiers pas et Doomsday ouvriront la voie avant le grand bouleversement. Le film Secret Wars marquera ensuite un nouveau départ narratif. Ce choix stratégique pourrait ramener des spectateurs lassés par la complexité actuelle du MCU. Et malgré les précautions de langage, Marvel semble bel et bien s’engager sur la voie d’une nouvelle génération de super-héros.