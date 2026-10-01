Le nouveau Gemini à la traîne face à ChatGPT et Claude ? Il y a des doutes au sein même de Google

Google a annoncé une nouvelle mise à jour pour son IA Gemini. Si le discours officiel promet les meilleures performances du marché, en interne, certains employés craignent que Gemini soit dépassé par les modèles d’OpenAI et d’Anthropic.

Google vient tout juste d’annoncer Gemini 4 Argon, son nouveau modèle d’IA phare. Selon Koray Kavukcuogludes, cadre de la division IA de l’entreprise, celui-ci offre des “performances de pointe dans les flux de travail complexes à travers l’ingénierie logicielle du monde réel, le travail de connaissances d’entreprise comme le juridique et les finances, et la cyberdéfense”.

Pour mettre en avant Gemini 4 Argon, Google le compare à plusieurs modèles concurrents parmi les meilleurs du marché à travers les résultats de plusieurs benchmarks : GPT-6 Astra d’OpenAI, ainsi que Claude Fable 5.1 et Claude Opus 5.5 d’Anthropic. Gemini 4 Argon tire son épingle du jeu sur bien des domaines, laissant présager un changement dans la hiérarchie des meilleurs modèles d’IA.

Gemini 4 Argon : vraiment meilleur que GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 et Claude Opus 5.5 ?

Mais il se pourrait que Google ait quelque peu survendu sa technologie. Selon un rapport de Bloomberg, certains employés remettraient en cause les performances de Gemini 4 Argon en interne. Celui-ci “peinerait à gérer certaines tâches de programmation”, alors qu’il apparaît premier sur les benchmarks DeepSWE v1.1 et Vibe Code Bench.

Le média cite un salarié de Google, qui explique qu’il existe au sein de l’entreprise des voix estimant que Gemini 4 Argon “reste en retrait par rapport” aux modèles d’Anthropic et d’OpenAI. Google a réagi par le biais d’un porte-parole, qui a démenti ces affirmations et renforcé la version officielle selon laquelle le nouveau modèle dispose de performances exceptionnelles. “Les capacités de Gemini 4 Argon en matière de codage, de raisonnement et de multimodalité, ainsi que sa capacité à gérer des tâches longues et complexes, lui permettent d’exceller dans un large éventail de flux de travail d’entreprise”, assure Google.

Pour l’instant, on ne peut pas vérifier ce que Gemini 4 Argon a vraiment dans le ventre. Il a seulement été déployé auprès d’un groupe de spécialistes de la cybersécurité de confiance via le programme Fairwind. Google fait savoir que la disponibilité de cette dernière version sera très progressive. L’entreprise veut “recueillir les commentaires des premiers testeurs afin d’affiner les garde-fous” avant de mettre Argon à la disposition des développeurs, des entreprises et des consommateurs.