Shokz OpenRun Pro 2 : le casque audio préféré des coureurs est à moitié prix, c’est une affaire !

Si vous cherchez un casque audio à conduction osseuse pour faire du sport, vous avez forcément vu le Shokz OpenRun Pro 2. C’est le modèle de référence dans le milieu de la course puisqu’il permet d’avoir un son de qualité tout en gardant ses oreilles libres. Et la bonne nouvelle du jour, c’est que vous pouvez les trouver à moitié prix sur AliExpress. On vous explique comment.

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Quiconque a déjà couru dehors avec des écouteurs ou un casque audio dans les oreilles s’est déjà rendu compte à quel point cela peut être dangereux. En effet, il est primordial de pouvoir entendre les véhicules aux alentours. Un accident est très vite arrivé !

Pour éviter cela sans pour autant renoncer à sa musique ou ses podcasts, il existe une solution : les casques à conduction osseuse. Plutôt que de faire passer le son par votre conduit auditif, il le diffuse sous forme de vibrations par les os de votre crâne. De cette façon, le son atteint directement votre oreille interne et vous gardez votre conduit auditif libre pour entendre les sons environnants sans aucun souci.

Seul hic : le casque Shokz OpenRun Pro 2 est normalement disponible au prix de vente conseillé de 199 euros. Heureusement, vous pouvez la trouver bien moins chère en ce moment sur AliExpress. En effet, elle est affichée à 110,64 euros. Et si vous ajoutez le code promo PHD12, elle passe à seulement 98,64 euros. C’est plus de 100 euros de réduction ! En plus, vous avez la livraison gratuite et rapide depuis la France.

-50% sur le Shokz OpenRun Pro 2 : il va falloir courir pour en profiter !

Pour profiter d’un son riche et équilibré, le casque audio Shokz OpenRun Pro 2 combine deux technologies de diffusion complémentaires. Les médiums et les aigus passent par conduction osseuse. Pour les basses, le casque dispose d’un haut-parleur à conduction aérienne.

Vous pouvez choisir entre quatre modes d’égalisation pour obtenir le son qui vous convient le mieux : Standard, Vocal, Basses et Aigus. Et si aucun de ces modes ne vous plait, vous pouvez ajouter deux modes d’égalisation personnalisés.

En ce qui concerne sa conception, le Shokz OpenRun Pro 2 est parfaitement adapté pour la course à pied. Léger et confortable, il comprend un arceau à mémoire de forme qui va assurer une stabilité impeccable. Certifié IP55, le casque ne craint ni la poussière ni la pluie ou la transpiration.

Enfin, l’autonomie peut aller jusqu’à 12 heures. Et si jamais vous avez besoin de rab, vous pouvez récupérer 2 heures et demi d’utilisation en seulement 5 minutes de charge.