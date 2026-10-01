Notre avis sur Saily, le service eSIM des créateurs de NordVPN

Que vaut vraiment le fournisseur eSIM Saily ? Nous l’avons testé pour nous faire une idée de ses forces et de ses faiblesses. Le service eSIM fourni par Nord Security (NordVPN) n’est pas le moins cher du marché, mais il est sans doute l’un des plus complets et performants.

L’eSIM s’impose de plus en plus comme une solution de praticité pour fournir une connexion mobile à son smartphone. Aux États-Unis, Apple a même retiré l’emplacement de carte SIM physique de ses iPhone, qui sont ainsi devenus 100 % eSIM. Ce n’est pas encore le cas en Europe, mais bon nombre de smartphones de milieu et de haut de gamme sortis ces dernières années offrent tout de même une compatibilité eSIM. Si ce n’est pour son forfait principal, l’eSIM devient largement plébiscité pour les voyages. Plus besoin de chercher un réseau Wi-Fi public ou de se munir d’une carte SIM physique locale une fois arrivé sur place, l’eSIM s’impose comme une option de confort.

Plusieurs acteurs se partagent le marché de l’eSIM en France. On peut citer Ubigi, Airalo, ou encore Holafly. Mais depuis quelque temps, un nouveau venu se montre particulièrement agressif dans ce secteur : Saily. Ce service est proposé par Nord Security, entreprise plus connue comme étant le fournisseur de la plateforme NordVPN. Saily promet d’allier eSIM classique abordable pour les voyages à l’étranger avec diverses options de sécurité, sa spécialité. Ce mariage est-il réussi ? Nous avons essayé le service, voici ce que nous en avons pensé.

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Une configuration simple et rapide

L’option la plus commode est de télécharger l’application mobile directement sur son smartphone, elle est disponible sur le Play Store d’Android et l’App Store sur iPhone. La création de compte passe par ses identifiants Google ou Apple, puis on peut naviguer librement au sein de l’app pour découvrir tous les forfaits disponibles. Le choix de destinations est très large, on peut même opter pour des options très spécifiques pour les croisières ou la visite d’une région du monde (l’Asie avec Chine, Japon, Thaïlande, Vietnam et d’autres pays inclus par exemple).

Une fois le forfait acheté, il reste à l’activer. On doit d’abord choisir l’appareil qui reçoit l’eSIM (celui sur lequel l’app est installée ou un autre, pour ne pas avoir à créer un autre compte pour le mobile d’un conjoint, d’un ami, ou d’un enfant). Dans les paramètres réseau du smartphone, il faut activer le roaming et l’option eSIM, puis basculer de notre SIM classique vers l’eSIM (qui a pris la place de la SIM2 dans notre cas). Une fois cette opération réalisée, on revient dans l’application pour suivre les dernières étapes nécessaires pour initier l’eSIM. Tout est bien expliqué et l’app nous renvoie directement dans les paramètres si une manipulation supplémentaire est requise.

Il est possible, et même recommandé, de choisir son offre avant le départ pour plus de tranquilité. Le forfait s’activera automatiquement une fois arrivé sur place. Attention, Saily n’offre de base qu’un service de données mobiles. Les appels voix et SMS traditionnels ne sont donc pas pris en charge. Avec la data, vous pouvez par contre utiliser normalement votre appli de messagerie habituelle, comme WhatsApp, Google Messages (via RCS) ou iMessage. Un service octroyant un numéro de téléphone états-unien (+1) est aussi proposé en cas de besoin, pour débloquer certains services qui en requièrent un par exemple. Le numéro est conservé même en cas de changement de forfait de données par la suite.

Saily se distingue par un principe d’eSIM unique. Il n’est pas nécessaire de scanner de nouveaux codes QR ou de réinstaller un profil à chaque achat de nouveau forfait. L’eSIM reste installée sur l’appareil et les recharges ou nouveaux forfaits s’activent directement depuis l’application, permettant une expérience plus transparente et sans prise de tête. Certains concurrents, comme Airalo par exemple, sont privés d’une telle fonction qui facilite pourtant bien la vie.

La connexion 5G est fonctionnelle et les performances sont au rendez-vous

Avant d’opter pour un forfait, l’utilisateur peut consulter des cartes de couverture précises indiquant les zones où la connexion sera forte, instable, faible, voire inexistante. Ainsi, pas de mauvaise surprise à l’arrivée avec un smartphone qui n’arrive à accrocher le réseau mobile local. Hors Europe, les zones rurales sont souvent privées de couverture. Nous avons mené nos tests dans une région qui apparaît comme étant pleinement couverte.

Et effectivement, nous n’avons rencontré aucune difficulté à nous connecter à internet grâce à l’eSIM. Nous avons eu accès au réseau 5G tout au long de notre test et avons pris des mesures pour comparer les performances de Saily avec celles offertes par un opérateur local, en l’occurence Pepephone, filiale de MásMóvil. Saily peut utiliser le réseau mobile de plusieurs opérateurs suivant le pays, dans notre cas, nous avons toujours été redirigé vers celui d’Orange.

En moyenne, les débits descendants et montants étaient à peu près équivalents à ceux obtenus via un forfait local. Visionnage de vidéos, navigation GPS, web, tout fonctionne normalement. Les données indiquent toutefois une latence qui peut être jusqu’à deux fois plus élevée, sans que ce ne soit très gênant à l’usage. A moins de vouloir jouer en ligne sur le réseau mobile, l’expérience n’en est que peu dégradée.

Comme pour toutes les eSIM, il convient de faire très attention à sa consommation de données si on n’opte pas pour un forfait illimité. Si vous ne coupez pas le téléchargement automatique des photos et vidéos dans WhatsApp, ou que vous autorisez Google Photos à uploader vos médias sans attendre la connexion à un réseau Wi-Fi, l’enveloppe data diminue très vite. On est habitué aux forfaits généreux en France, passer d’un coup à 10 Go ou moins n’est pas anodin.

Des fonctionnalités de sécurité pour faire la différence

Pour se démarquer de la concurrence, Saily compte sur des options de sécurité, héritées entre autres de NordVPN, qu’on ne retrouve pas toujours chez les autres fournisseurs. Une fonction d’emplacement virtuel permet de faire croire aux sites et plateformes auxquelles on veut accéder qu’on se trouve dans un autre pays, comme la France par exemple, afin de se connecter à sa banque, de consulter la version française d’une page ou de débloquer des contenus restreints géographiquement.

Saily promet aussi un bloqueur de publicités, qui permettrait d’économiser 28,6 % de données. Mais, nous avons constaté la persistence de réclames sur les sites web pendant la navigation. Une protection web est aussi incluse pour bloquer les sites malveillants et limiter les traqueurs en ligne.

Les prix pratiqués par Saily

Comparer les différents fournisseurs d’eSIM n’est pas tâche aisée car ils ont tendance à proposer des forfaits avec des combinaisons data/durée différentes. D’une manière générale, on remarque que Saily peut être plus cher que d’autres services sur les petits forfaits, à 1, 3 ou 5 Go de data. Plus le volume de data augmente, plus Saily devient intéressant par rapport à ses concurrents. Pour l’illimité, cela peut grandement varier selon les destinations.

Nous vous présentons les tarifs proposés pour 4 des pays les plus plébiscités par les voyageurs :

Albanie

1 Go pour 7 jours : 3,49 €

3 Go pour 30 jours : 7,99 €

5 Go pour 30 jours : 11,49 €

10 Go pour 30 jours : 19,49 €

20 Go pour 30 jours : 26,49 €

Illimité 10 jours : 34,49 €

Illimité 15 jours : 51,49 €

Illimité 20 jours : 64,99 €

Illimité 25 jours : 77,49 €

Illimité 30 jours : 87,99 €

Maroc

1 Go pour 7 jours : 7,99 €

3 Go pour 30 jours : 13,99 €

5 Go pour 30 jours : 17,99 €

10 Go pour 30 jours : 30,49 €

20 Go pour 30 jours : 38,49 €

Illimité 10 jours : 31,99 €

Illimité 15 jours : 43,49 €

Illimité 20 jours : 53,49 €

Illimité 25 jours : 66,49 €

Illimité 30 jours : 79,99 €

Japon

1 Go pour 7 jours : 3,49 €

3 Go pour 30 jours : 6,99 €

5 Go pour 30 jours : 9,99 €

10 Go pour 30 jours : 15,99 €

20 Go pour 30 jours : 21,99 €

Illimité 10 jours : 30,99 €

Illimité 15 jours : 43,49 €

Illimité 20 jours : 53,49 €

Illimité 25 jours : 58,49 €

Illimité 30 jours : 63,99 €

États-Unis

1 Go pour 7 jours : 3,49 €

3 Go pour 30 jours : 7,99 €

5 Go pour 30 jours : 12,49 €

10 Go pour 30 jours : 20,49 €

20 Go pour 30 jours : 32,99 €

Illimité 10 jours : 30,49 €

Illimité 15 jours : 40,99 €

Illimité 20 jours : 50,49 €

Illimité 25 jours : 55,99 €

Illimité 30 jours : 60,49 €

Précisons que pour les forfaits illimités, le client dispose d’une certaine quantité de Go (souvent 3 ou 5 suivant le pays) d’internet par jour sans limite de débit. Au-delà, la connexion est bridée à seulement 1 Mb/s pour du dépannage. Le choix d’offres est moins large que chez certains acteurs comme Ubigi. En fonction de vos besoins, Saily n’aura pas forcément la solution la mieux adaptée à disposition.

Saily Ultra : quand l’eSIM s’invite sur le segment Premium

On le voit avec Revolut, il existe une demande pour des abonnements regroupant de nombreux services et avantages pour les voyageurs réguliers. Saily Ultra y répond avec une offre qui n’est plus prépayée, mais sur la base d’un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, ces dernières options donnant droit à des réductions tarifaires. Saily Ultra consiste en un forfait mobile couvrant 121 destinations. Trois formules sont disponibles :

Standard : 10 Go de données à haut débit pour 35,49 euros par mois.

10 Go de données à haut débit pour 35,49 euros par mois. Plus : 30 Go de données à haut debit et données illimitees jusqu’a 1 Mbps pour 53,49 euros par mois.

30 Go de données à haut debit et données illimitees jusqu’a 1 Mbps pour 53,49 euros par mois. Premium : 30 Go de données à haut debit et données illimitees jusqu’a 1 Mbps, numéro de téléphone avec 50 min d’appels voix et 50 SMS pour 62,49 euros par mois.

Les trois offres intègrent aussi les avantages suivants :

Accès aux salons d’aéroports et service coupe-file aux contrôles de sécurité et à l’enregistrement.

Abonnement ClassPass pour profiter de salles de sport, de salons de beauté et de spas dans le monde entier.

Outils de sécurité en ligne NordVPN, NordPass, NordLocker et Incogni.

Assistance prioritaire en cas de problème avec le service.

8 % de la valeur des achats sont reversés sous la forme de crédits Saily à dépenser pour d’autres services.