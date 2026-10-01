On sait quand Samsung va dévoiler ses premières lunettes connectées, et c’est plus tôt que vous ne le pensez

Samsung vient de donner une fenêtre de lancement pour ses toutes premières lunettes sous Android XR. Malgré l’absence relative de fuite à leur égard, la sortie est prévue pour bientôt.

Les lunettes connectées de Samsung ont relativement peu fait parler d’elles jusqu’à maintenant. Ce qui est assez peu commun pour un produit du constructeur pour être souligné. Ces dernières ont certes eu droit à quelques mots lors de la dernière conférence Unpacked, mais toujours assez peu d’informations substantielles. À peine pouvait-on déduire de leur présence à l’événement que leur sortie n’allait pas (trop) tarder.

On ne s’est pas trompé. Alors que Samsung vient de lancer discrètement ses Galaxy Buds On et ses nouvelles tablettes, c’est tout aussi discrètement que la firme vient de livrer une fenêtre de sortie pour ses premières lunettes tournant sur Android XR. Et alors que l’on aurait pu croire qu’il faille attendre encore plusieurs mois avant de mettre la main dessus, Samsung vient de nous prouver le contraire.

Sur le même sujet — Samsung explique pourquoi ses lunettes connectées feront mieux que celles de Meta

Finalement, les lunettes connectées de Samsung sortiront plus tôt que prévu

En effet, dans un entretien au média The Korea Herald, Samsung annonce que ses premières lunettes connectées verront le jour en novembre, soit dès le mois prochain. Pour l’heure, il faudra se contenter de cette fenêtre relativement large, car Samsung n’organise pas traditionnellement d’événement à cette période de l’année. En revanche, on peut se rabattra sur ce que l’on sait déjà de l’appareil.

Nous aurons donc droit à deux modèles différents au design unique, l’un réalisé en partenariat avec Gentle Monster et l’autre avec Warby Parker. Tous deux profiteront d’Android XR développé par Google. Contrairement aux lunettes de Meta (exceptées les Ray-Ban Meta Audio), celles de Samsung n’intégreront pas d’écran sur les verres et fonctionneront uniquement à partir de commandes vocales et de caméra pour analyser l’environnement de l’utilisateur.

La plupart des fonctions IA tourneront en local sur les lunettes, tandis que les plus gourmandes nécessiteront un smartphone Galaxy AI à portée de main. Elles devraient être assez légères, 5 g de moins que les Ray-Ban Meta d’après les objectifs de Samsung. Aucun prix n’a encore été annoncé.