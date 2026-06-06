Avengers Doomsday est un reboot du MCU : “on repart de zéro”

On se demandait où allait le MCU, apparemment, les frères Russo aussi. Ils annoncent repartir de zéro avec Avengers Doomsday.

Depuis la sortie d'Avengers Endgame, Disney a bien du mal à insuffler un nouveau souffle au MCU, qui s'est épuisé et a exploré différentes directions qui n'ont pas vraiment donné grand-chose. Et c'est ainsi qu'en toute décontraction, les frères Russo, à la réalisation d'Avengers Doomsday, nous annoncent comme si de rien n'était que le film peut en fait être considéré comme un reboot complet du MCU.

“Ce processus de changements et de surprises en continu, cette réinvention constante, est passionnant, et je pense que vous allez constater de nombreux changements. Alors, préparez-vous. Écoutez, nous étions avec Rob [Downey Jr., ndlr] plus tôt dans la journée. Nous parlions tous les deux de ce retour à la phase zéro. On repart de zéro. On veut s'assurer que personne n'ait l'impression que ce film ne s'appuie sur rien du passé”, déclare Joe Russo dans des propos rapportés par The Hollywood Reporter.

Avengers Doomsday fait table rase du passé du MCU

Vous avez bien lu, tous les films et toutes les séries du MCU que vous avez visionnés jusqu'ici ne risquent pas de vous servir beaucoup. On savait que Disney voulait s'appuyer sur le principe de multivers pour se donner plus de liberté quant aux choix scénaristiques, mais on ne pensait pas que l'entreprise rejetterait à ce point le passé du MCU. On imagine tout de même que les événements survenus dans Les 4 Fantastiques Premiers Pas seront pris en compte dans Avengers Doomsday, mais on en vient même à en douter au vu de la communication des Russo.

“Il [Stephen McFeely, scénariste, ndlr] a eu cette idée créative qui a relancé le projet, et je ne peux pas en parler, car elle constitue la base de Doomsday, mais cette idée nous a soudainement ouvert de nouvelles perspectives et nous a permis d'entrevoir tout un éventail de possibilités”, explique Anthony Russo pour justifier le retour des frères aux manettes d'un film Avengers.

Avengers Doomsday sort au cinéma le 16 décembre 2026 en France. On comprendra enfin pourquoi il a fallu chambouler tout le MCU pour ce film.