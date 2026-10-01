Pixel 11 : Google ajoute une fonction réseau importante pour les appels

Les Pixel 11 deviennent compatibles avec la plateforme Network Settings Exchange (NSX), ce qui va permettre une meilleure prise en charge des différents réseaux VoLTE à travers le monde.

Test Google Pixel 11 extérieur
Crédits : Phonandroid

Avec les Pixel 11, Google entre dans une nouvelle ère de connectivité : celle du Network Settings Exchange (NSX), technologie mise au point par la GSM Association (GSMA), entité qui représente les intérêts de très nombreux opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile dans le monde.

Avec le NSX, on peut s’attendre à ce que les Pixel 11 bénéficient d’une meilleure fiabilité de la technologie VoLTE d’appel par internet, et ce quel que soit l’opérateur et le réseau utilisés. Normalement, Google doit tester lui-même que ses smartphones fonctionnent correctement avec l’ensemble des réseaux des opérateurs de la planète avant leur commercialisaition, un processus qui peut être long, et qui empêche d’être exhaustif. La plateforme NSX permet justement d’importer des configurations réseau standardisées par la GSMA, faisant gagner beaucoup de temps et assurant la compatibilité des appareils avec plus d’opérateurs.

Les Pixel 11 compatibles avec la VoLTE de tous les opérateurs

Un certain akes29 sur X (Twitter) explique que NSX est déjà disponible sur son Pixel 11 Pro mis à jour vers la dernière version de la bêta d’Android 17. Google ne devrait donc pas tarder à lancer le déploiement pour les smartphones tournant sous la version stable du logiciel. Par contre, seuls les Pixel 11 y auront droit : les modèles des générations précédentes ne seront pas servis. Il est aussi possible que Google active désormais la VoLTE par défaut sur ses mobiles, puisqu’elle sera censée être accessible depuis n’importe où.

Google estime que l’arrivée du NSX sur les Pixel profitera également aux autres marques de smartphones Android. Cela signifie sans doute qu’il est devenu plus facile de l’implanter et que les autres constructeurs vont être incités à le faire. Il ne faut toutefois pas considérer Google comme un pionnier en la matière. Samsung a commencé à travailler sur le support de NSX pour ses smartphones depuis Android 15. L’entreprise estime que NSX lui permet “d’économiser en moyenne 50 heures de travail par projet” et de garantir “une connectivité transparente et standardisée pour tous les utilisateurs Samsung”. Apple y a recours depuis bien plus longtemps encore, depuis l’iPhone 6.


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