Le Poco X8 Pro Max 512 Go est bradé : profitez de l’un des processeurs les plus puissants du marché à prix mini

Comme son nom l’indique, le Poco X8 Pro Max est un smartphone ultra performant. Sorti il y a quelques mois à 530 euros, il est aujourd’hui en promotion pour seulement 350 euros. Dans cette catégorie de prix, il offre certainement les meilleures caractéristiques de tout le marché.

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Sorti en mars 2026, le Poco X8 Pro Max offrait déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais seulement quelques mois plus tard, il voit son prix baisser de 180 euros. C’est tout simplement incroyable quand on connaît sa fiche technique.

Pour obtenir ce prix de fou, il faut vous rendre sur AliExpress. En ce moment et jusqu’au 7 octobre, vous pouvez bénéficier de promotions sur de nombreux produits. Ces baisses de prix sont cumulables avec une série de codes promo :

2€ de remise dès 18€ d’achat : PHD02

6€ de remise dès 45€ d’achat : PHD06

12€ de remise dès 89€ d’achat : PHD12

20€ de remise dès 159€ d’achat : PHD20

30€ de remise dès 239€ d’achat : PHD30

45€ de remise dès 355€ d’achat : PHD45

60€ de remise dès 475€ d’achat : PHD60

Ainsi, vous pourrez utiliser le code promo PHD45 sur le Poco X8 Pro Max affiché en promotion à 395,77 euros. Ainsi, son prix de vente final est de seulement 350,77 euros, livraison incluse. Cerise sur le gâteau, il s’agit de la version avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM.

Poco X8 Pro Max 512 Go : batterie énorme et puce ultra-performante à prix cassé

Commençons sous le capot du Poco X8 Pro Max. On y trouve la puce Dimensity 9500s. Si vous ne la connaissez pas, il s’agit tout simplement de l’équivalent du Snapdragon 8 Gen 5, gravé en 3 nm. Pour seulement 350 euros, vous avez donc des performances haut de gamme.

Côté autonomie, c’est encore plus incroyable puisque Poco a réussi l’exploit d’intégrer une énorme batterie de 8 500 mAh. Vous avez ainsi 2 jours d’autonomie et 15 heures de jeu. Pour la recharge, vous avez du 100 W. Et si vous avez trop de batterie, vous pouvez vous servir de votre smartphone comme d’un powerbank avec la charge inversée 27 W.

Pour le reste des caractéristiques, on trouve un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité jusqu’à 3 500 nits. Le capteur photo principal est un grand-angle stabilisé de 50 MP, associé à un ultra grand-angle de 8 MP. Enfin, pour accéder à votre smartphone en toute sécurité, vous profitez d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.