Spider-Man Brand New Day : que faut-il comprendre de la mystérieuse scène post-générique ?

Spider-Man Brand New Day est enfin sorti en salles. Comme d’habitude, une scène post-générique nous tease le futur du MCU. Mais celle-ci est loin d’être claire comme de l’eau de roche.

Après une longue attente, Spider-Man Brand New Day est sorti en salles ce 29 juillet 2026. Comme le savent tous les fans de Marvel, il faut rester assis sur son siège pendant les crédits, car il y a toujours une scène post-générique, souvent importante pour la suite des événements du MCU. Il y a même régulièrement deux scènes, l’une d’entre elles étant intégrée au milieu des crédits. Mais pour ce Spider-Man Brand New Day, il faut se contenter d’une seule, présente à la toute fin.

Si les lignes suivantes ne spoilent pas directement l’intrigue de Spider-Man Brand New Day, elles évoquent des théories concernant le futur du MCU et des prochains films Avengers, vous voilà prévenus. Ned Leeds, l’ami de Peter Parker, a créé une application Spider-Tracker pour suivre la localisation de Spider-Man à tout moment. La scène post-générique de Brand New Day s’attarde sur l’interface de cette app. On ne voit d’ailleurs aucun personnage à l’écran, ce qui est plutôt inhabituel. Spider-Man est d’abord géolocalisé dans le Queens, puis l’app perd sa trace. L’icône quitte ensuite New York, puis les États-Unis, et enfin la Terre pour se retrouver dans l’espace.

La scène post-générique de Spider-Man Brand New Day laisse des indices sur Avengers Doomsday et Secret Wars

Que signifie donc cette scène ? Si l’on se fie aux comics, il se peut que Peter Parker ait été transporté sur Battleworld, une planète artificielle composée de fragments d’univers détruits, sur laquelle le Docteur Fatalis (le nouvel antagoniste principal du MCU, incarné par Robert Downey Jr.) fait combattre des super-héros. Cette supposition prend d’autant plus de poids que Red Richards tient un rôle important dans l’histoire de Battleworld, et qu’il vient d’être introduit au sein du MCU avec les 4 Fantastiques Premiers Pas (et qu’il sera présent dans Avengers Doomsday). Cela pourrait aussi expliquer l’absence de Spider-Man dans Avengers Doomsday et son retour dans Avengers Secret Wars.

Mais on peut aussi penser que ce n’est pas le Spider-Man de Tom Holland qui est ainsi localisé sur l’app. Il pourrait s’agir d’une autre version du personnage, potentiellement celle de Tobey Maguire ou d’Andrew Garfield, qui sont canons au MCU depuis No Way Home.