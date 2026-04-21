Deezer : près de 50 % des titres mis en ligne chaque jour sont générés par l’IA

La plateforme de streaming audio Deezer dévoile un chiffre choc sur les musiques s'ajoutant chaque jour au catalogue. La présence de l'IA ne cesse d'augmenter au fil du temps.

Deezer
Crédits : 123RF

Plus le temps passe, plus il est difficile de distinguer ce qui a été créé par l'humain et ce qui provient d'une IA. C'est vrai pour les photos, les vidéos, mais aussi pour les musiques. Avec des résultats de plus en plus naturels, il n'est pas rare que des artistes 100 % générés par l'intelligence artificielle atteignent des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming audio. Ces dernières n'ont pas la même approche face à cette montée en puissance.

Deezer a choisi la transparence, avec la mise en place d'un outil de détection automatique signalant clairement à l'auditeur que telle musique a été créée par une IA. De cette manière, cela n'interdit pas cette forme de production, mais ne laisse pas l'utilisateur dans le doute. Depuis son introduction en 2025, le service constate une augmentation du phénomène, à tel point qu'il représente aujourd'hui presque 50 % des ajouts de morceaux quotidien.

Chaque jour, 75 000 musiques générées par IA rejoignent le catalogue de Deezer

Le chiffre a de quoi donner le tournis, d'autant qu'il représente “plus de 44 % du total des titres mis en ligne quotidiennement” sur Deezer. Sur un mois complet, cela fait plus de 2 millions de musiques. Malgré cette omniprésence, les auditeurs les boudent. Seuls “1 et 3 % du nombre total de streams” concernent ces œuvres IA. La grande majorité, 85 %, est d'ailleurs détectée comme frauduleuse, ce qui entraîne sa démonétisation.

Lire aussi – Deezer devient bien meilleur que Spotify pour découvrir de nouveaux morceaux grâce à sa dernière mise à jour

Le service rappelle que l'an dernier, la plateforme commandait une étude montrant que 97 % des gens ne faisaient pas la différence entre musique humaine et musique IA. Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, espèrent désormais que “l’ensemble de l’écosystème musical se joindra à [Deezer] pour prendre des mesures visant à protéger les droits des artistes et à promouvoir la transparence pour les fans“. À l'heure actuelle, Spotify, Apple Music, Amazon Music et les autres n'étiquettent pas explicitement les musiques générées par IA.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des barrettes de RAM DDR5 2 fois moins performantes : la solution d’Asus contre la pénurie ?

Asus et HKEPC testent des barrettes de mémoire RAM en divisant leur bande passante par deux. Ce serait l’une des solutions envisagées pour pallier la pénurie de composants. La crise…

Cette Citroën électrique à moins de 13 000 € est une bonne affaire, sauf si vous lisez les petites lignes

Les voitures électriques abordables se font rares, mais Citroën vient de franchir un cap inédit. La ë-C3 Autonomie Urbaine descend à 12 990 € aides déduites, un record sur le…

WH-1000XX : Sony confirme par erreur le lancement d’un nouveau casque Bluetooth premium, mais attention à votre portefeuille

Une petite bourde de Sony a permis de confirmer une rumeur qui circule depuis des semaines : la sortie d’un nouveau casque Bluetooth premium. Celui-ci sera baptisé WH-1000XX et, malgré…

Google Photos ajoute 7 outils de retouches rapides pour vous rendre plus beau

Plus besoin d’envoyer votre photo à Gemini si elle ne nécessite que quelques retouches subtiles pour sublimer les visages. Google Photos regroupe désormais plusieurs outils dédiés accessibles très facilement. Retoucher…

Cet OS inédit de Hyundai redonne aux boutons physiques la place que les écrans leur avaient volée

Les écrans tactiles ont envahi les habitacles au point de faire disparaître les boutons physiques. Hyundai prend le contre-pied de cette tendance avec un nouvel OS maison qui les remet…

Clair Obscur : Expedition 33, le jeu culte chute à moins de 35 € sur PS5 et Xbox Series, vite !

S’il y a bien un jeu vidéo qui a marqué l’année 2025, c’est bien évidemment l’incroyable et inattendu Clair Obscur : Expedition 33. Ce jeu français, multi-récompensé, est aujourd’hui à…

Artemis II confirme ce que les scientifiques redoutaient sur le cerveau des astronautes

Flotter en apesanteur semble anodin, mais le cerveau des astronautes en garde les traces longtemps. Des chercheurs ont découvert que la force exercée pour saisir un objet reste mal calibrée…

Instagram : un bug étonnant fait complètement disparaître les couleurs du réseau social

Depuis quelques jours, des utilisateurs d’Instagram s’inquiètent de voir leurs photos transformées en noir et blanc après avoir été postées. Le réseau social a confirmé qu’il s’agit d’un bug, qui…

WhatsApp teste son abonnement payant, voici à quoi il sert

Meta confirme : la formule payante pour la messagerie WhatsApp arrive. Nous en savons plus sur ce qu’elle propose, ainsi que son prix. En l’état actuel des choses, l’abonnement est…

Les banques françaises se mettent à Wero : comment vos paiements en ligne vont se métamorphoser dès le mois prochain

Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau moyen de paiement par Wero pour les achats en ligne. À partir du mois de mai,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.