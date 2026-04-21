Deezer : près de 50 % des titres mis en ligne chaque jour sont générés par l’IA

La plateforme de streaming audio Deezer dévoile un chiffre choc sur les musiques s'ajoutant chaque jour au catalogue. La présence de l'IA ne cesse d'augmenter au fil du temps.

Plus le temps passe, plus il est difficile de distinguer ce qui a été créé par l'humain et ce qui provient d'une IA. C'est vrai pour les photos, les vidéos, mais aussi pour les musiques. Avec des résultats de plus en plus naturels, il n'est pas rare que des artistes 100 % générés par l'intelligence artificielle atteignent des millions d'écoutes sur les plateformes de streaming audio. Ces dernières n'ont pas la même approche face à cette montée en puissance.

Deezer a choisi la transparence, avec la mise en place d'un outil de détection automatique signalant clairement à l'auditeur que telle musique a été créée par une IA. De cette manière, cela n'interdit pas cette forme de production, mais ne laisse pas l'utilisateur dans le doute. Depuis son introduction en 2025, le service constate une augmentation du phénomène, à tel point qu'il représente aujourd'hui presque 50 % des ajouts de morceaux quotidien.

Chaque jour, 75 000 musiques générées par IA rejoignent le catalogue de Deezer

Le chiffre a de quoi donner le tournis, d'autant qu'il représente “plus de 44 % du total des titres mis en ligne quotidiennement” sur Deezer. Sur un mois complet, cela fait plus de 2 millions de musiques. Malgré cette omniprésence, les auditeurs les boudent. Seuls “1 et 3 % du nombre total de streams” concernent ces œuvres IA. La grande majorité, 85 %, est d'ailleurs détectée comme frauduleuse, ce qui entraîne sa démonétisation.

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Le service rappelle que l'an dernier, la plateforme commandait une étude montrant que 97 % des gens ne faisaient pas la différence entre musique humaine et musique IA. Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, espèrent désormais que “l’ensemble de l’écosystème musical se joindra à [Deezer] pour prendre des mesures visant à protéger les droits des artistes et à promouvoir la transparence pour les fans“. À l'heure actuelle, Spotify, Apple Music, Amazon Music et les autres n'étiquettent pas explicitement les musiques générées par IA.