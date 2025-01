Spotify et Universal Music Group s’allient : vers un abonnement premium encore plus cher ?

Spotify et Universal Music Group (UMG) viennent de sceller un accord pluriannuel qui pourrait redéfinir l’expérience d’écoute en ligne, et aussi augmenter le prix de l’abonnement pour les utilisateurs.

Le nouveau partenariat entre Spotify et Universal Music Group (UMG), présenté comme une étape clé de la vision « Streaming 2.0 » d’UMG, vise à introduire des offres d’abonnement premium, ciblant les fans les plus engagés avec des avantages exclusifs. Bien que les détails restent flous, l’objectif est clair : monétiser davantage l’engagement des auditeurs tout en augmentant les revenus des artistes.

Ce nouveau modèle, évoqué depuis plusieurs mois, s’inspire d’une stratégie dévoilée par UMG en 2023. Baptisée « Super-Premium », elle promet aux abonnés un accès anticipé à des titres, des éditions deluxe, des masters haute résolution ou encore des interactions privilégiées avec les artistes. Une manière de séduire une niche de consommateurs prêts à payer plus pour une expérience enrichie, à l’heure où la croissance des abonnements standards ralentit.

Les artistes seraient enfin mieux rétribués sur Spotify

L’accord inclurait également une revalorisation des royalties versées aux artistes et compositeurs, selon la National Music Publishers Association (NMPA). Un enjeu crucial après les critiques adressées à Spotify l’an dernier pour avoir réduit les rémunérations mécaniques des auteurs, provoquant même une plainte auprès de la FTC. Si UMG et Spotify affichent une volonté de transparence, via un renforcement des outils anti-fraude, d’autres maisons comme Sony Music Publishing observent la situation avec prudence.

Selon Lucian Grainge, PDG d’UMG, cet accord incarne la « collaboration idéale » pour concrétiser le Streaming 2.0. Du côté de Spotify, Daniel Ek y voit un moyen de « stimuler l’innovation » et d’élargir l’audience des abonnements payants. Les deux groupes misent sur des forfaits modulables, combinant musique et autres contenus audio, ainsi qu’un catalogue audiovisuel étoffé.

Cependant, cette stratégie soulève des questions. Les « superfans », souvent minoritaires, suffiront-ils à compenser les coûts liés aux exclusivités ? Par ailleurs, l’augmentation des tarifs pourrait exclure une partie du public, dans un marché déjà saturé de services en streaming. Enfin, l’impact sur les royalties réelles reste à vérifier, malgré les promesses affichées. Si l’initiative séduit en théorie, sa mise en pratique exigera un équilibre délicat. Entre valorisation artistique et rentabilité, Spotify et UMG devront convaincre autant les créateurs que les auditeurs.