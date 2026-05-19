Promotions, baisses et historique des prix, conseils, Google révolutionne les achats en ligne avec Gemini

Google a présenté une nouvelle expérience pour les achats en ligne : Universal Cart, basé sur Gemini et le protocole UCP. L'IA nous accompagne tout au long du processus pour nous faire gagner du temps, nous aider à dénicher les bonnes affaires, et à choisir les produits et services adéquats.

Google tenait sa traditionnelle conférence I/O ce 19 mai, lors de laquelle l'entreprise a multiplié les annonces autour de l'IA et de son assistant Gemini. L'une des présentations les plus impressionnantes fut sans conteste celle d'Universal Cart, que l'on peut traduire par “panier d'achat universel” en français. Cette fonctionnalité transforme complètement notre manière de faire du shopping sur internet.

Universal Cart est un panier d'achat intelligent qui centralise vos achats sur Google. Il est compatible avec de nombreux marchands et services de paiement. Universal Cart permet d'ajouter des articles provenant de plusieurs plateformes à un panier unique tout en effectuant une recherche, en demandant des conseils et informations à Gemini, en regardant des vidéos YouTube ou même en consultant vos e-mails sur Gmail.

Gemini vous évite d'acheter le mauvais article

“Dès que vous ajoutez un produit à votre panier, le système se met en marche en arrière-plan : il recherche les promotions et les baisses de prix, vous fournit des informations sur l’historique des prix et vous alerte lorsqu’un article est de nouveau disponible”, explique Google. L'IA intervient également pour anticiper les besoins de l'utilisateur et lui éviter des problèmes avant que ceux-ci ne se produisent.

“Imaginez que vous assemblez votre premier PC sur mesure et que vous ajoutez des composants de différents vendeurs à votre panier. Universal Cart signalera automatiquement toute incompatibilité de produit et vous proposera des alternatives”, indique la firme. Elle prend l'exemple d'un utilisateur qui a ajouté un processeur AMD de la série Ryzen 7 à son panier.

Le message suivant s'affiche : “Avant de finaliser votre commande… Le processeur et la carte mère de votre panier ne sont pas compatibles. Le processeur Ryzen 7 nécessite une carte mère avec un socket AM5”. Une erreur est évitée, ce qui fait gagner du temps et de l'argent à l'utilisateur. Un bouton permet d'obtenir des recommandations d'articles qui sont compatibles entre eux.

UCP facilite le paiement lors des achats en ligne

Universal Cart prend en compte les informations de votre Google Wallet pour connaître les avantages liés à votre mode de paiement, qu'il s'agisse de points de fidélité, de cashback ou d'offres promotionnelles. Vous pouvez ainsi choisir celui qui vous sied le mieux. Quand vous êtes prêt à passer à la caisse, entre en jeu le protocole UCP (Universal Commerce Protocol), dont nous vous avons déjà parlé.

Il est possible d'utiliser Google Pay pour régler tous les achats en simultané, ou alors de transférer les articles de votre panier universel vers le site du marchand pour finaliser l'achat. Quelle que soit l'option de paiement sélectionnée, le site marchand reste le vendeur et s'occupe de la logistique ainsi que du service après-vente. Nike, Sephora, Target, Ulta Beauty, Walmart, Wayfair, ainsi que des marchands Shopify majeurs comme Fenty et Steve Madden sont annoncés comme compatibles. Nous avons également aperçu le logo de Carrefour lors de la présentation de Google.

Google semble parvenir à imposer sa présence tout au long du processus d'achat. Si l'expérience fonctionne comme prévu, l'entreprise pourrait bien réussir à s'imposer un peu plus comme un indispensable du shopping en ligne. Reste à savoir si ces services ne vont pas à terme tenter de nous imposer des articles sponsorisés, qui dégradent déjà fortement l'expérience sur Google Search et Shopping. Gemini en est pour l'instant épargné, mais Google va forcément chercher à générer plus de revenus avec son IA à terme.

Universal Cart sera déployé cet été sur Google Search et sur l'application Gemini, puis sur YouTube et Gmail. Dans un premier temps, cette fonction ne sera disponible qu'aux États-Unis, avant d'être étendue au reste du monde. L'expérience de paiement optimisée par UCP sur Google, déjà accessible aux États-Unis depuis quelques mois, sera quant à elle rendue accessible au Canada et en Australie dans les prochains mois, puis au Royaume-Uni un peu plus tard. UCP arrivera également sur YouTube aux États-Unis, puis permettra de réserver des hôtels ou de se faire livrer des repas.