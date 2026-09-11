Les French Days battent leur plein chez Boulanger : voici les offres à ne pas manquer

Boulanger poursuit ses French Days de la rentrée 2026. L’enseigne propose des réductions sur de nombreuses références. Nous nous intéressons ici aux meilleures offres sur les produits de la Tech.

French Days Boulanger

Les French Days de la rentrée se déroulent chez Boulanger jusqu’au 14 septembre 2026 à 23h59. Nous avons parcouru les promotions de l’enseigne pour en sortir les offres les plus intéressantes : smartphones et tablettes, casques et écouteurs, PC portables ou TV, voici les meilleures offres à saisir.

Les offres Boulanger à retenir en un coup d’œil

Smartphones et tablettes

PC portables

Audio

TV et autres

Samsung Galaxy S26 256 Go + JBL Flip 7 à 799 € au lieu de 1 149 €

Galaxy S26 + JBL Flip 7

Le Galaxy S26 256 Go est vendu seul à 999 €, mais Boulanger propose actuellement le smartphone accompagné d’une JBL Flip 7 pour seulement 799 € au lieu de 1 149 €, ce qui correspond à une économie de 350 €. Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,3 pouces à 120 Hz, d’une puce Exynos 2600 et d’un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 MP.

Samsung The Frame Pro 65 pouces (2025) à 979 € au lieu de 2 190 € avec le code FRENCH20

TV Samsung The Frame Pro 2025

Ce téléviseur Mini LED de 65 pouces perd plus de la moitié de son prix initial. Il a en effet été lancé à 2 199 € l’année dernière. L’avantage est donc bien plus intéressant que celui que laisse penser le prix barré affiché chez Boulanger. La TV The Frame Pro 2025 dispose d’une dalle mate à 144 Hz, avec des ports HDMI 2.1 qui permettent de profiter de cette fluidité même en 4K. C’est donc un modèle polyvalent malgré son positionnement spécifique dans la gamme de Samsung.

Quant cette TV est au repos, le mode Art prend le relais et le transport en un véritable tableau artistique avec des milliers d’œuvres disponibles.

Xiaomi 17T 256 Go + Redmi Buds 6 + chargeur 67 W à 649 € au lieu de 919 €

Pack Xiaomi 17T

Boulanger affiche le pack à 649 € au lieu de 819,99 € au lieu de 919 €. Le Xiaomi 17T seul est vendu 749 €, alors que ce pack inclut aussi les écouteurs et le chargeur pour 100 € de moins. C’est une excellente affaire sur ce modèle sorti récemment et qui dispose d’un écran AMOLED de 6,6 pouces à 120 Hz, d’une puce Dimensity 8500-Ultra épaulée par 12 Go de RAM et une batterie de 6 500 mAh.

Xiaomi 15T 256 Go à 479 € au lieu de 649 €

Xiaomi 15T

Le Xiaomi 15T est une génération plus ancienne que le 17T, mais son prix de 479 € en promo en fait une bonne alternative.  Boulanger propose ainsi une réduction de 170 € par rapport aux 649 € habituellement demandés. Le Xiaomi 15T dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces à 120 Hz. Il embarque une puce Dimensity 8400-Ultra gravée en 4 nm, avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Sa batterie est d’une capacité de 5 500 mAh.

Samsung Galaxy Z Fold 8 à 1 699 € au lieu de 1 999 €

Samsung Galaxy Z Fold 8

Le Galaxy Z Fold 8 est à peine sorti qu’il bénéficie déjà d’une grosse remise chez Boulanger. Pendant les French Days, l’enseigne propose 300 € de réduction immédiate sur le smartphone pliable qui passe à 1 699 € au lieu de 1 999 € dans sa version avec 256 Go de stockage.

Boulanger propose aussi un bonus reprise de 200 €, qui vient s’ajouter à la valeur de votre ancien appareil si vous choisissez de le faire reprendre. Le Z Fold 8 adopte un nouveau format comparativement au Fold 7 et à ses prédécesseurs. Quand il est déplié, le smartphone affiche un écran AMOLED de 7,6 pouces à 120 Hz dont les proportions sont plus proches du carré. Cela facilite ainsi l’utilisation de plusieurs applications en même temps. Le Z Fold 8 dispose également de 12 Go de RAM, d’une batterie de 4 800 mAh et est équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.


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