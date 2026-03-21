Mais à quoi joue Google ? Son IA modifie les titres d’articles dans la recherche web, et ils sont loin d’être pertinents

La recherche web Google modifie automatiquement par IA les titres d'articles affichés comme résultats pour les simplifier. Quitte à dénaturer totalement leur propos.

On s'en aperçoit tous les jours, la recherche web, et sur Google en particulier, est devenue bien moins efficace qu'il y a quelques années. La confiance dans cet outil s'étiole et de plus en plus d'utilisateurs préfèrent effectuer leurs recherches via une plateforme d'IA pour obtenir des réponses à une interrogation.

Et ce ne sont sans doute pas les derniers changements apportés à Google Search qui vont inverser la tendance. Sur sa page de résultats de recherche, Google a commencé à modifier les titres d'articles d'actualité par des titres générés par l'IA, a remarqué The Verge. Le média a constaté que le titre de plusieurs de ses contenus a été remplacé par un autre titre généré par IA. Et comme on pouvait s'en douter, les nouveaux titres ne reflètent pas toujours ce qui est écrit dans l'article et peuvent en altérer le sens.

L'IA dénature les titres des articles de presse dans Discover, et maintenant Search

L'outil semble avoir été mis en place pour simplifier la lecture des titres. Un article titré “J'ai utilisé l'outil d'IA « tricher à tout » et ça ne m'a pas aidé à tricher à quoi que ce soit” a par exemple été réduit à un simple “Outil d'IA « tricher à tout »”. Le titre est ainsi réduit à des mots-clés qui lui suppriment toute envergure éditoriale et d'angle. “On dirait presque que nous faisons la promotion d'un produit que nous ne recommandons absolument pas”, regrette Sean Hollister, rédacteur en chef de The Verge.

Des porte-paroles de Google évoquent “une expérience limitée et ciblée” dont un déploiement à plus grande échelle n'est pas prévu. Celle-ci ne vise pas seulement les sites de presse mais l'ensemble des pages web, est-il précisé. The Verge se montre sceptique quant à une telle déclaration, car Google a déjà commencé à remplacer depuis plusieurs mois les titres d'articles dans l'espace Discover par des titres générés par IA. Dans ce cas aussi, la firme évoquait une simple expérience, avant d'annoncer que celle-ci devenait une fonctionnalité à part entière et définitive, adoptée car elle “améliore considérablement la satisfaction des utilisateurs”.

Pour l'instant, The Verge constate que les modifications de titre par IA dans Google Search sont rares et espacées, contrairement à leur recours systématique dans Google Discover. Leur pertinence est aussi un peu meilleure, le média qualifiant “d'inepties” les titres IA de Discover, qui peuvent parfois dire l'exact contraire de ce qui est expliqué dans l'article. Le fait que l'IA de Google connaisse de telles difficultés de compréhension ne nous étonne pas chez PhonAndroid. Nous avons remarqué à plusieurs reprises que l'aperçu IA de la recherche Google pouvait citer nos articles comme source, mais indiquer une information fausse ou opposée à celle que l'on présente dans son résumé.

Des titres d'articles à la saveur yaourt nature

L'objectif visé est de “mieux faire correspondre les titres aux requêtes des utilisateurs et de faciliter l'interaction avec le contenu web”, explique un porte-parole de Google. Mais ce faisant, l'entreprise se permet de modifier un choix éditorial important des acteurs de presse, et sans leur autorisation. Google n'a que faire de la ligne éditoriale et de la réputation des médias. Le géant du numérique préfère des titres aseptisés et potentiellement trompeurs s'ils peuvent améliorer l'engagement des utilisateurs.

Google s'amuse depuis des années à jouer avec les titres, mais jamais dans ces proportions. Jusqu'ici, il s'agissait par exemple de raccourcir un titre trop long, ou de remplacer le titre SEO pensé pour les moteurs de recherche par le titre éditorial. Ne pas avoir du tout le contrôle sur les titres est un nouveau défi qu'impose Google à la presse. Nous n'avons pour l'instant pas remarqué de titres générés par IA pour des articles en français, mais cela ne saurait probablement tarder.

Étrangement, Google fait savoir que le test en cours exploite l'IA générative pour modifier les titres, mais que “si nous devions lancer un produit basé sur cette expérience, il n'utiliserait pas de modèle génératif et nous ne créerions pas de titres avec l'IA générative”. Difficile à croire, on ne voit pas bien comment cela serait possible. Et pourquoi lancer une expérimentation avec l'IA générative, si ce n'est pas pour l'utiliser par la suite ? Surtout que les titres Google Discover y ont eux bien recours.