Spider-Noir dévoile ses vilains dans une dernière bande-annonce prometteuse

Plus qu'une semaine avant la sortie de la série Spider-Noir sur Prime Video avec Nicolas Cage dans le rôle principal. La dernière bande-annonce, au sens littéral, nous montre qui il devra affronter.

Spider Noir Prime Video

Quand on pense à Spider-Man, on imagine tout de suite le jeune héros en costume rouge et bleu parcourant les rues de New-York en se balançant entre les immeubles. Suivant vos préférences, vous lui prêtez les traits de Tom Holland, Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Bientôt, il faudra ajouter Nicolas Cage à la liste. Ne pouvant pas utiliser la figure la plus connue de l'homme-araignée pour des questions de droits, Sony a décidé de produire une série centrée sur une version noire (au sens strict) du personnage de Marvel.

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Nous avons déjà eu quelques bandes-annonces de Spider-Noir à mesure que la sortie approche. Et force est de constater que ça donne envie. La perspective de voir Nicolas Cage incarner un détective privé désabusé dans le New-York des années 30 et tirer des toiles collantes sur les gangsters est alléchante. Il devra d'ailleurs faire face à une belle équipe de super-vilains que l'on peut apercevoir dans un ultime trailer.

Les méchants de la série Spider-Noir sur Prime Video se révèlent

Au programme : Megawatt (Andrew Lewis Caldwell), usant de l'électricité, James Addison (Jack Mikesell) avec son obsession pour le feu, l'imposant Tombstone (Abraham Popoola), Flint Marko (Jack Huston) alias Sandman et enfin celui qui semble chapeauter ce beau monde, le mafieux Silvermane (Brendan Gleeson). De quoi donner du fil à retordre à Spidey, qui se verra contraint de remettre son masque pour faire régner la justice en distribuant au passage quelques mandales bien placées.

Il ne faudra pas attendre longtemps pour se faire une idée du résultat puisque la série Spider-Noir sera diffusée sur Prime Video le 27 mai 2026. La première saison sera composée de 8 épisodes. Notez que si les différentes bandes-annonces sont en noir et blanc, vous aurez le choix entre conserver cet esthétisme ou passer sur une version en couleur.


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