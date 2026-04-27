Spider-Noir : Amazon dégaine un deuxième trailer, un mois pile avant la sortie

À l'occasion de la CCXP Mexico, Amazon Prime Video a dévoilé un deuxième aperçu de sa série Spider-Noir. Et ce dernier nous donne encore plus hâte de voir Nicolas Cage dans la peau du détective araignée.

Dans très exactement un mois, la série Spider-Noir sera disponible sur Amazon Prime Video. En attendant de revoir Peter Parker au cinéma, les fans de l'homme-araignée pourront y découvrir Ben Reilly, incarné par Nicolas Cage, un détective usé par sa lutte contre le crime. À l'instar du comic, la série reprendra les codes du film noir : une action se déroulant dans le New York de la Grande Dépression, la pègre locale semant la terreur et, bien sûr, un détective privé dépressif ayant perdu sa femme.

Amazon passe donc la seconde dans la communication autour de la série. Après un premier teaser en février dernier, la firme a profité de la CCXP Mexico pour en remettre une couche, cette fois avec une bande-annonce qui en dit plus sur l'histoire de cette saison 1. Après avoir raccroché son rôle de super-héros, Ben Reilly se retrouve ainsi détective, peinant à véritablement lutter contre le crime qui gangrène toujours un peu plus la Grande Pomme.

Voici la deuxième bande-annonce pour Spider-Noir

C'est après une rencontre ayant très mal tourné que le personnage de Nicolas Cage décide finalement de se servir à nouveau de ses pouvoirs. D'abord simplement pour sauver sa propre vie, c'est finalement sa rencontre avec la mystérieuse Cat Hardy qui le convaincra définitivement de renfiler le costume de Spider-Noir. Pour l'heure, son rôle est encore flou. Ce qui est certain en revanche, c'est que Ben Reilly accuse clairement de son âge et des conséquences de sa pause prolongée.

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Pour rappel, la série sera disponible en deux versions : une version couleur pour les allergiques aux vieux polars, et une version en noir et blanc pour ceux qui à la recherche d'une expérience plus immersive. La saison 1 comportera huit épisodes. On ne sait pas encore si Amazon prévoit de produire une deuxième saison.