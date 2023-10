Déjà la 3e édition des écouteurs premium Huawei. Les Freebuds Pro 3 sont de sortie et histoire de nous faire une sérieuse opinion de leurs capacités et de leurs nouveautés. Nous les avons testés deux semaines durant et vous proposons ici un compte-rendu le plus complet de nos impressions.

Bien que Huawei reste pour beaucoup un fabricant de smartphones « privé des services Google », la marque a bien plus d’une corde à son arc. En Europe, Huawei, c’est aussi un constructeur de moniteurs PC, d’ultraportables, d’enceintes connectées, de smartwatches… Et aussi d’écouteurs true wireless.

Après des Freebuds 5i très réussis sortis fin 2022, puis des Freebuds 5 commercialisés quelques mois plus tard et tout aussi convaincants, le fabricant revient sur le marché des écouteurs premium. Les Freebuds Pro 3 sont là.

Si les écouteurs gagnent en design et profitent d’une meilleure réduction de bruit active selon Huawei, on ne peut s’empêcher de remarquer l’éviction du français Devialet. Mais selon Huawei, les écouteurs se sont améliorés sur la partie réduction de bruit. Autre bon point : les écouteurs voient leur prix diminuer. Mais y a-t-on perdu au change en qualité d'écoute ? La réduction active de bruit est-elle réellement à la hauteur ? Et quid de l’application AI Life et surtout de l’autonomie, un point qui nous avait un peu fait tiquer avec les Freebuds Pro 2 ?

C’est ce que nous allons voir à travers ce test complet des nouveaux écouteurs de Huawei.

Prix et disponibilité

Les Huawei Freebuds Pro 3 sont disponibles au prix de 199 € depuis le 18 octobre 2023. On remarquera que Huawei a réussi à rogner sur ses marges et ses coûts de fabrication, puisque les nouveaux écouteurs sont vendus 20 euros de moins que les Freebuds Pro 2. À moins que cet écart de prix se justifie par la disparition de la licence Devialet, on l'ignore.

Notez par ailleurs que l’achat des Freebuds Pro 3 sur le site Huawei donne droit à des réductions sur d’autres produits de la marque. La balance connectée Scale 3 Bluetooth Edition passe ainsi de 39,99 à 19,99 €, tandis que le bracelet connecté, habituellement vendu 59,99 €, voit son prix réduit à seulement 19,99 €.

Les Freebuds Pro 3 sont commercialisés dans les 3 coloris suivants :

Blanc

Argent

Vert

Pour ce test, nous avons reçu le modèle vert, un coloris qui n’existait pas sur les précédentes itérations des écouteurs et qui succède au bleu argenté des Freebuds Pro 2 (lequel disparaît par conséquent des choix possibles).

Design et boîtier de charge

Les Freebuds Pro 3 se présentent sous la forme d’une petite boule ovale (la partie que vous insérez dans l’oreille), pourvue d’une tige de 2,4 centimètres. Chaque écouteur pesant 5,5 grammes, cette nouvelle paire de Freebuds Pro se situe, en termes de poids, dans une bonne moyenne par rapport à ce qu’on peut trouver chez la concurrence.

Le design des écouteurs n’a quasiment pas changé d’une version à l’autre. Mettez les Freebuds Pro 3 à côté des Freebuds Pro 2, et vous ne relevez qu’une toute petite différence : un très léger « décroché » sur les tiges des deux accessoires a fait son apparition sur les nouveaux modèles. Nous en reparlerons, mais cette innovation devrait ravir celles et ceux qui utilisent fréquemment les commandes tactiles de leurs écouteurs. Pour le reste, c’est le statu quo. Preuve en est : les Freebuds Pro 3 s’insèrent parfaitement dans le boîtier de recharge des Freebuds Pro 2… Et inversement !

Néanmoins, ce même boîtier de recharge gagne en compacité et en poids. Il pèse désormais 46 grammes, contre 52 grammes pour l’ancien modèle (et 60 grammes pour la v1 des écouteurs). Le boîtier a également perdu quelques millimètres en longueur, ce qui le rend encore plus facile à glisser dans une poche.

Autre nouveauté : si l’on retrouve bien dans la boîte les embouts en silicone qui s’adaptent aux différentes tailles d’oreille, Huawei a eu la bonne idée cette fois d’y adjoindre des modèles XS. Au final, on dispose donc des tailles suivantes :

XS

S

L

XL (installés par défaut)

De quoi satisfaire le plus grand nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices… Bien joué, Huawei.

Une qualité audio qui impressionne

Huawei explique que ses écouteurs sont capables de restituer des fréquences allant de 14 à 48 kHz. Le constructeur argue que les Freebuds Pro 3 sont équipés d'une technologie “Ultra-Hearing Dual Pilotes” et d'une unité de bobine dynamique à quatre aimants pour force motrice. En outre, côté codecs, les écouteurs sont compatibles avec le L2HC 2.0 et le LDAC. Pour convaincre ses utilisateurs, Huawei fournit même une liste Spotify de morceaux qui permettent de profiter d'une qualité (selon le constructeur) inégalée. La liste en question est disponible ici :

Qu'en est-il de nos propres tests ? Plutôt que de s'appuyer sur la liste suggérée par Huawei, nous avons utilisé notre liste de lecture, la même que nous utilisons pour la plupart de nos tests. Impossible de rester de marbre face à la qualité de restitution sonore de ces écouteurs. Le slap endiablé et mélodique de Marcus Miller sur le morceau “Blast” ressort magistralement bien : les restitutions des basses, médiums et aigus sont juste parfaites et chaque instrument est bien mis en valeur, sans empiéter sur son voisin. On se prend à redécouvrir ce genre de morceau jazz-fusion d'une autre “oreille”.

Un petit tour dans les années 90 : le morceau Down In A Hole (live at at the Majestic Theatre) d'Alice in Chains permet à feu son chanteur Layne Staley de démontrer toute sa puissance vocale. Là encore, les écouteurs de Huawei nous offrent une excellente restitution sonore.

Nous avons ainsi écouté plus de 500 morceaux tous aussi différents les uns que les autres à l'aide des Freebuds Pro 3 et nous n'avons jamais été déçus. De quoi hisser les nouveaux écouteurs de Huawei dans le top 3 des “meilleurs écouteurs TWS avec ANC à moins de 200 euros”.

Une réduction de bruit qui n'en finit plus de s’améliorer

Selon Huawei, les appels profitent d’une amélioration de la technologie « Pure Voice », laquelle passe donc en v2.0. Toujours d’après le constructeur, celle-ci « améliore de 2,5 fois la captation de la voix pendant les appels vocaux et vidéo ». En outre, cette technologie est censée être couplée à une intelligence artificielle (il en fallait bien une petite dose, on la voit partout désormais) qui améliore de 50% l’annulation de bruit.

Un discours marketing qui fait rêver, mais concrètement, qu’en est-il au quotidien ? N’y allons pas par quatre chemins : si les Freebuds Pro 2 étaient déjà performants à ce sujet, la nouvelle édition passe un cap. Nous avons testé les écouteurs dans différentes configurations, parfois même dans des situations extrêmement bruyantes. Dans le métro par exemple, là où le brouhaha dû aux passagers et surtout à celui du roulement du train sur les rails ne facilite pas les choses. Et le résultat est particulièrement bluffant : sans encenser les Freebuds Pro 3 à outrance, nos interlocuteurs ont été surpris à plusieurs reprises lorsque nous leur annoncions que nous étions dans les transports en commun. Selon eux, la voix est clairement restituée et donne l’impression qu’il n’y a quasiment aucun bruit aux alentours. « Un peu comme si tu m’appelais depuis ton salon et que la TV était allumée et à très faible volume ».

Une application toujours aussi indispensable

Pour contrôler et mettre à jour les Freebuds Pro 3, il convient de télécharger l’application AI Life sur son smartphone. Rien ne change par rapport à l’ensemble des écouteurs de la gamme : sur iPhone, l’application est disponible directement via l’App Store. En revanche, sur Android, il convient de télécharger dans un premier temps l’application AppGallery. Une fois ce store alternatif installé, il est possible de récupérer la toute dernière version d’AI Life sur son smartphone Android. C’est le prix que doivent payer Huawei et ses utilisateurs depuis l’embargo imposé par les États-Unis.

Une fois l’application installée, on peut gérer les écouteurs le plus simplement du monde. En cas de besoin, AI Life vous propose d’effectuer une mise à jour du firmware des Freebuds Pro 3, mais elle permet surtout de gérer les 3 modes de contrôle du bruit ambiant :

réduction du bruit active ;

perception ;

aucun contrôle.

La gestion de réduction de bruit est elle-même réglable selon 4 modes :

Dynamique (l’ANC s’adapte à votre environnement) ;

Cosy (endroits peu bruyants, à la maison ou dans un petit bureau, par exemple) ;

Général (endroits plus bruyants) ;

Ultra (endroits très bruyants).

Enfin, l’application permet de gérer la « qualité sonore » des écouteurs. C’est ici que vous pouvez faire appel à des réglages d’égaliseur précis, certains mettant en avant la voix, quand d’autres amplifient les basses ou sont davantage appropriés aux concerts. Et si aucun de ces réglages ne vous convient, libre à vous de paramétrer les vôtres. Au passage, on note la disparation du mode « Devialet », mais nous allons y revenir rapidement.

L’application profite également d’une option permettant de sélectionner la bonne taille d’embout. Plutôt pratique si vous avez un doute au bout de quelques minutes d'utilisation et vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé.

Au final, AI Life vous offre un moyen simple et efficace de gérer vos écouteurs. Certes, l’application n’a paas beaucoup évolué ces 3 dernières années, mais en a-t-elle réellement besoin ?

Devialet disparaît, qu’est-ce que ça change ?

C’est l’un des principaux changements de cette nouvelle édition des Freebuds Pro 3. Le partenariat entre Huawei et Devialet n’est plus, lui qui avait été initié pour la sortie de l’enceinte Sound-X, puis repris avec les Freedbuds Pro 2. Que s’est-il passé entre les deux marques pour que le mariage soit rompu ? On l’ignore, mais on remarque que la sortie des Freebuds Pro 3 coïncide avec celle des nouveaux écouteurs Gemini II… De Devialet, justement. Bien que deux fois moins chers, les écouteurs de Huawei auraient probablement fait de l’ombre en termes de communication s’ils avaient été encore une fois associés à la marque française.

Mais concrètement, y perd-on vraiment au change ? Certes, il faut désormais faire l’impasse sur les réglages Devialet, qui étaient accessibles depuis l’application AI Life sur les Freebuds Pro 3. Mais rien ne vous empêche de tenter de les retrouver en jouant avec l’égaliseur. Pour le reste, comme nous l’avons évoqué précédemment, la qualité audio est toujours au rendez-vous.

Des commandes tactiles qui répondent au quart de tour

À l’instar des précédentes itérations des écouteurs, il est parfaitement possible de gérer les Freebuds Pro 3 depuis ses deux petites tiges. Bonne nouvelle si vous trouviez qu’une pression sur ces tiges n’était pas toujours évidente, Huawei a intégré dans cette nouvelle version une sorte de « détrompeur ». Les deux écouteurs profitent en effet d’une très légère excroissance située sur la partie basse des deux tiges. C’est à peine si on les remarque et cela ne dénature en rien leur design. Mais cela indique précisément à l’utilisateur l’endroit où il convient de « cliquer » pour actionner l’une des commandes tactiles.

Une pression permet de décrocher son téléphone, ou de mettre en pause un morceau. Une double pression offre le moyen de refuser un appel ou de passer au morceau suivant. Engin, une triple pression vous permet de revenir au morceau précédent.

Par ailleurs, c’est en glissant le doigt de haut en bas sur la tige que vous pouvez augmenter le volume (et inversement, si vous glissez le doigt vers le bas, vous le diminuez). Et pour conclure, une pression plus longue vous permet d’activer ou de désactiver l’ANC.

Force est d’admettre que ces commandes tactiles sont un exemple de réactivité. Nous n’avons pas pu les prendre en défaut tout au long de nos deux semaines de test. Le simple fait d’avoir introduit sur ce modèle un petit « clic » change considérablement la donne. Dès lors, impossible de se tromper d’endroit.

Seul reproche à formuler à l’égard de ces commandes tactiles : il n’est guère possible de les intervertir ou de les affecter à d’autres tâches. Depuis l’interface d’AI Life, vous avez seulement le moyen de les désactiver ou de les activer une à une, et c’est tout.

Une autonomie tout juste correcte, on a vu mieux ailleurs

C’était le principal défaut des Freebuds Pro 2 : leur autonomie ne leur permettait pas de rivaliser avec les ténors du genre que sont les AirPods 3 ou les récents WF-1000XM5 de Sony. Les choses ont-elles changé depuis ?

Selon les chiffres de Huawei, les écouteurs offrent l’autonomie suivante :

Sans l’ANC désactivé = jusqu'à 6 heures 30 avec une seule charge / 31 heures d'écoute avec la charge du boîtier

Avec l’ANC activé = non communiqué

Cette année, Huawei a décidé de ne pas communiquer sur l’autonomie avec la réduction de bruit active, par peur probablement de ne pas remporter les suffrages. Et ça se comprend, puisque ces chiffres (avec ANC désactivé, donc) rappellent ceux des Freebuds Pro 2, qui n’étaient guère satisfaisants. Seule la durée d’écoute proposée avec la charge du boîtier s’améliore légèrement, puisqu’elle passe de 30 à 31 heures.

Nous avons voulu vérifier ces données tout au long de nos deux semaines de test et effectivement, la petite batterie de chaque écouteur se décharge assez vite. Comptez entre 22 et 25% de perte par heure avec l’ANC activé, et entre 15 et 17% lorsque l’ANC est désactivé.

Conclusion : alors, faut-il acheter les Freebuds Pro 3 ?

Malgré des points très positifs, et quelques éléments négatifs comme l’autonomie, vous hésitez encore à acquérir les Freebuds Pro 3 ? Plusieurs cas de figure se posent.

Si vous disposez d’un budget de 200 euros maximum, les nouveaux écouteurs de Huawei constituent un excellent choix. Il y a bien les Momentum True Wireless 3 de Sennheiser qui s’affichent eux aussi à moins de 200 euros, mais la réduction de bruit active n’est pas aussi efficace que celle des Freebuds Pro 3. Et que dire des WF-100XM5 ? S’ils représentent le mètre étalon en la matière, puisqu’ils offrent une qualité d’écoute très légèrement supérieure et une meilleure autonomie, ils sont aussi 100 euros plus chers. Bref, dans cette gamme de prix, on ne trouve pas mieux que les nouveaux écouteurs de Huawei.

A contrario, si vous disposez déjà des Freebuds Pro 2, il n’est probablement pas très utile d’opter pour la nouvelle version. Même si la précédente itération n’était pas aussi excellente sur l’isolation de la voix lors d’un appel téléphonique, elle offrait les mêmes qualités de restitution audio, la même autonomie… Bref, cela ne mérite peut-être pas d’investir dans les nouveaux accessoires.

Mais au final, les Freebuds Pro 3 n’en restent pas moins d’excellents écouteurs TWS. Si ce n’était leur autonomie (qui n’était pas mauvaise non plus, mais on aurait pu espérer mieux), ils auraient tranquillement mérité un 5/5 dans ce test.